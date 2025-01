video suggerito

Lo scontrino shock allo storico Caffè Greco di Roma: "Acqua, tre panini e due caffè a 86 euro" Il Caffè Greco è uno dei bar più antichi d'Italia e i prezzi, non proprio economici, sono riportati correttamente sul menu. Lo ha sottolineato lo stesso avvocato che si è visto recapitare uno scontrino di 86 euro: "La colpa è mia. Sarebbe bastato che prima guardassi il menù. Almeno oggi ho imparato qualcosa".

A cura di Enrico Tata

Il Caffè Greco è uno dei bar più antichi e più belli di Roma e si trova in via dei Condotti, la strada dei negozi di lusso. Solo per questo il conto non può che essere salato e, come riconosce lo stesso avvocato che ha postato lo "scontrino shock", i prezzi sono correttamente riportati sul menù. Nonostante questo, l'avventore è rimasto compensibilmente spiazzato quando si è visto recapitare il conto: ben 86 euro per un panino con la bresaola, una pizzetta con la mozzarella, un croissant salato, due bottigliette d'acqua, una liscia e una gassata, e due caffè. Il tutto consumato al tavolo dall'avvocato e da un suo cliente.

"Certo, ho un po' borbottato. Ma ho pagato. Anche per non fare brutta figura con la cliente. D’altronde la colpa è mia. Sarebbe bastato che prima guardassi il menù. Almeno oggi ho imparato qualcosa: bisogna sempre guardare il menù prima di ordinare. Certo la lezione è stata molto cara", stato il commento del penalista, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera.

L'Antico Caffè Greco è stato fondato nel lontano 1760 ed è stato frequentato nei secoli da intellettuali e artisti. Si sono seduti ai tavoli dell'antico bar Goethe, Wagner, Bizet, Stendhal, Byron, Shelley, Keats, Gogol, Mark Twain ma anche Buffalo Bill con Toro Seduto, l’amatissima lady Diana, De Chirico, re Juan Carlos, Ranieri di Monaco. Artisti, pensatori, celebrità, scrittori. Insomma, l'Antico Caffè Greco è una delle caffetterie storiche più importanti d'Italia e il menu non è certamente economico, ma i prezzi sono correttamente riportati: 7 euro per un caffè, 15 euro per un tè freddo, 15 euro per una tisana, 12 euro per una Coca Cola, 18 euro per un trancio di torta. Insomma, prezzi non proprio economici.