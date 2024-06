video suggerito

Lo minaccia con un coltello, poi con una bottiglia gli spacca naso, bocca e denti: minore in ospedale La lite è avvenuta in un pub di Latina. Il minore prima è stato minacciato con un coltello, poi colpito in faccia con una bottiglia. Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Un ragazzino è stato aggredito questa notte in un pub a Latina. Il minore si trovava nel locale quando ha avuto una discussione con un altro giovane. Una lite banale, avvenuta per futili motivi, e che si sarebbe dovuta concludere a quel primo scambio di battute. Così, però, non è stato. L'altro ragazzo prima gli ha puntato un coltello al fianco, poi lo ha fatto uscire dal pub, minacciandolo. Il minore, intimorito, lo ha seguito. Una volta fuori ha chiesto il perché di quel gesto. Il ragazzo, per tutta risposta, ha preso una bottiglia e gliel'ha spaccata in testa, rompendogli il labbro, il naso e alcuni denti. Una botta così forte che gli ha provocato diverse ferite e per le quali è finito in ospedale a Latina, dove è stato ricoverato.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile per le indagini del caso. L'aggressore non è stato ancora individuato, accertamenti sono in corso per risalire alla sua identità. I militari hanno ascoltato il ragazzo ferito per avere informazioni, e sentiranno anche i testimoni che hanno assistito alla scena e che potrebbero fornire elementi utili a ricostruire l'accaduto.

Subito dopo l'aggressione il responsabile si è dato alla fuga, facendo – almeno per il momento – perdere le sue tracce. Le indagini però potrebbero presto stringersi intorno al responsabile dell'aggressione, avvenuta in un posto pieno di persone e davanti agli occhi di numerosi testimoni. Il ragazzo ferito, fortunatamente, non è in gravi condizioni, anche se ha riportato serie lesioni al volto a causa della bottigliata, oltre a un grosso spavento dopo aver visto il coltello.