Litigano per questioni di viabilità, poi il branco lo picchia a sangue: è gravissimo

A cura di Enrico Tata

Discutono per una questione di viabilità, litigano furiosamente a bordo delle loro automobili. Poi in aiuto di uno dei due arriva un gruppetto di persone e insieme picchiano a sangue l'altro automobilista. L'uomo, un cittadino egiziano, è gravissimo. Il fatto è accaduto nella serata di ieri, domenica 17 aprile, in via Calpurnio Bellico, zona Tuscolana a Roma. Come anticipato, tutto è nato per una lite tra due automobilisti. Subito dopo lo scontro tra i due, alcune persone sono scese da un palazzo e hanno aiutato l'altro automobilista a picchiare a sangue l'egiziano. Quest'ultimo è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Stando a quanto si apprende, le sue condizioni di salute sono gravi. Sul posto sono intervenute anche alcune volanti della Polizia di Stato.

Sempre a Roma e sempre nella notte di Pasqua un'automobile ha percorso contromano un lungo tratto della via Aurelia. Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram della pagina Welcome to Favelas. Un automobilista, che procedeva sulla carreggiata corretta, si è accorto della situazione, ha filmato la scena e l'ha pubblicata (in realtà anche quest'ultimo ha fatto una cosa scorretta, dato che stava guidando e, quindi, non avrebbe potuto utilizzare il cellulare). La velocità, tra l'altro, era alta per entrambi i veicoli. Ad un tratto si vede nel video spuntare una macchina che procedeva nell'opposta direzione di marcia (cioè quella corretta) e per poco non si è verificato un terribile scontro frontale. “Sta diventando una moda. Non si tratta solo di errori, ma di scommesse che vengono fatte. Percorrere un tratto di strada contromano a velocità sostenuta”, ipotizza qualcuno su Instagram.