Litiga con un uomo per strada e gli spara al piede: 37enne in ospedale Sul caso indagano i carabinieri di piazza Dante. Da chiarire il contesto in cui è avvenuta la lite. L’aggressore non è stato ancora identificato.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo si è presentato ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni a Roma con una ferita d'arma da fuoco a un piede. Si tratta di un 37enne con precedenti penali, già ascoltato dai carabinieri della compagnia piazza Dante, che indagano sul caso. L'uomo non è in gravi condizioni né in pericolo di vita.

Quando i medici lo hanno visto arrivare con una ferita d'arma da fuoco al piede, hanno chiamato immediatamente i militari. L'uomo, infatti, era andato al pronto soccorso ma non aveva denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine, che però sono intervenute d'ufficio per indagare sul caso.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, l'uomo avrebbe cominciato a litigare con un'altra persona in piazza Montecastrilli, nella zona di Furio Camillo. Al culmine della discussione, l'aggressore – non ancora identificato dai militari – gli avrebbe sparato a un piede, ferendolo. Da una prima ricognizione però, sul posto indicato dalla vittima, non sono stati trovati bossoli.

Una ricostruzione, questa effettuata dai carabinieri, supportata anche dalle dichiarazioni di alcuni residenti che nella notte hanno sentito degli spari, riferendo di una lite tra due persone. Hanno sentito diverse urla, ma al momento sembra che nessuno abbia assistito alla scena.

Sul caso indagano i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante. Da chiarire anche il contesto in cui sarebbe maturata la lite: la vittima, infatti, non ha fornito nessun elemento utile alle indagini. Molto probabilmente saranno visionate eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da chiarire la dinamica di quanto accaduto.