video suggerito

Litiga con il vicino di casa, estrae un coltello e lo colpisce più volte: arrestato La polizia di Viterbo ha arrestato un uomo di 38 anni che è stato accusato di aver accoltellato il vicino di casa dopo un litigio per questioni condominiali. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, sabato 3 maggio, la polizia di Viterbo ha arrestato un uomo di 38 anni perché accusato di aver aggredito e accoltellato un vicino di casa. I due, stando a quanto ricostruito dalle indagini, avrebbero avuto un diverbio. La vittima è stata trasferita in ospedale.

Sulla base delle informazioni diffuse fino a questo momento, da diverso tempo, vittima e aggressore avrebbero avuto diverse discussioni per alcune banali scaramucce condominiali. La prima subiva da molti mesi dispetti da parte di qualcuno che si sarebbe divertito a mettergli la colla nella serratura, la vernice nello spioncino o ancora a dare colpi sulla porta.

La cosa è degenerata quando, il proprietario di casa si sarebbe appostato proprio per beccare l'autore di questi "scherzi" di cattivo gusto. E infatti è riuscito a cogliere sul fatto il 38enne. Lo ha sorpreso proprio mentre stava mettendo in atto l'ennesimo atto vandalico. Tra i due è quindi esploso il litigio. L'aggressore, invece di scusarsi per quanto fatto fino a quel momento, è rientrato nel suo appartamento.

Ed è proprio lì che ha preso un coltello ed è tornato dal vicino per colpirlo. L'intento era quello di accoltellarlo al volto, ma la vittima è riuscita a parare il colpo con un braccio che è stato, ovviamente, ferito dalla lama. Sono state chiamate le forze dell'ordine. Il 38enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato. Si è svolta l'udienza di convalida e per lui è scattata la misura del divieto di avvicinamento con l'aggravante del controllo tramite braccialetto elettronico. La vittima fortunatamente non è in pericolo di vita.