Litiga con Er Brasiliano sui social e va a Roma per picchiarlo: denunciato un cittadino svizzero Un ragazzo di 27 anni, cittadino svizzero, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma per aver minacciato con un coccio di bottiglia Massimiliano Minnocci, noto come Er Brasiliano. L’affronto è arrivato dopo una lite inizia sui social network in piazza Konrad Adenauer, in zona Eur, a Roma.

Ha percorso oltre 800 chilometri per affrontarlo di persona dopo un litigio scoppiato sui social network. È partito dalla Svizzera e, macinando strada, è arrivato a Roma incontrando il suo obiettivo, Er Brasiliano, al secolo Massimiliano Minnocci, sedicente influencer invitato a presentarsi in piazza Konrad Adenauer, in zona Eur, per affrontarsi.

Ventisettenne svizzero minaccia con un coccio di bottiglia Er Brasiliano

Er Brasiliano non ha mancato all'appuntamento ma qui è stato minacciato con un coccio di bottiglia. Ne è scaturita una breve discussione con contatti fisici subìto sedati da alcuni presenti, probabilmente persone vicine ai due protagonisti della vicenda, e dall'intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. I militari hanno poi proceduto all'arresto del cittadino svizzero, un uomo di 27 anni, ora accusato di minacce aggravate. Secondo quanto raccolto, il 27enne avrebbe minacciato Er Brasiliano per dimostrargli di essere fisicamente più prestante.

Radi contro l'auto della compagna del Brasiliano

Di recente la compagna di Massimiliano Minnocchi è stata vittima di un raid che l'ha colpita da vicino. Ignoti hanno sparato diversi colpi di pistola contro la sua automobile nel quartiere Pietralata, dove Er Brasiliano vive in sua compagnia. È stato proprio l'uomo ad allertare le forze dell'ordine postando, successivamente, diversi video sui social spiegando la paura e l'estraneità della sua compagna al suo mondo, fatto anche di dichiarazioni al limite e ospitate in televisione che hanno fatto discutere. L'auto è stata sequestrata per i rilevamenti balistici.