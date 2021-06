Quattro colpi di pistola sull'automobile, un quinto che si è conficcato in un muro poco distante. È quello che hanno repertato questa mattina i poliziotti della Scientifica di Roma, intervenuti dopo la segnalazione di "er Brasiliano", al secolo Massimiliano Minnocci, il culturista e tatuatore del quartiere Pietralata che negli scorsi anni ha raggiunto una certa notorietà sui social anche grazie alle comparsate televisive e dichiarazioni e atteggiamenti finiti al centro di polemiche.

Obiettivo del raid, l'automobile della compagna di Minnocci, che vive con lui poco distante dal punto dove era parcheggiato il veicolo. La chiamata alle forze dell'ordine alle prime ore di oggi, intorno alle 6 del mattino. I due hanno sporto denuncia, la vettura è stata sequestrata per gli accertamenti balistici. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato; Minnocci, ascoltato dagli investigatori, non è stato in grado di fornire elementi utili né ha riferito di sospetti.

All'interno dell'abitacolo era stata lasciata una copia dell'autobiografia di Minnocci, con un messaggio lasciato sulla copertina: "Fatti i cazzi tuoi". "Er Brasiliano" ha successivamente pubblicato le fotografie dell'automobile danneggiata e del foro sul muro sui propri profili social. "Bravi – ha scritto – avete vinto. Brutti infami, mi moje non se tocca. Lascio tutto, non mi interessa".

Solidarietà è arrivata da Vauro Senesi, protagonista con il "Brasiliano" di una lite in tv (successivamente conclusa con un chiarimento tra i due), che ha condiviso le fotografie della vettura con un messaggio. "In tutti questi anni abbiamo continuato a vederci io e Massimiliano detto il Brasile – ha scritto il vignettista – ho avuto la possibilità di conoscere a fondo il suo impegno di riscatto. E lo ho apprezzato, continuo ad apprezzarlo. Sono felice se anche in minima parte ho potuto essergli di aiuto. Sono orgoglioso della nostra amicizia. È stato insultato, sbeffeggiato, anche in commenti su questa pagina. Il cambiamento richiede coraggio rivoluzionario. I vigliacchi lo rifiutano, ne rifiutano perfino l’idea. E sono dei vigliacchi quelli che hanno crivellato di colpi di arma da fuoco la macchina di Massimiliano. Voglio ribadire qui la mia amicizia con lui e la mia solidarietà piena. Vai avanti, Massimiliano!".