Litiga col padre il giorno di Santo Stefano e gli spara: 28enne condannato per tentato omicidio

Avevano discusso durante il pranzo di Santo Stefano. Qualche ora dopo, nel pomeriggio, è tornato da lui e gli ha sparato: condannato per tentato omicidio un 28enne.

Una lite nel giorno di Santo Stefano fra padre e figlio che si è conclusa con uno sparo e il tentato omicidio ai danni del primo. È quanto accaduto a dicembre scorso a Latina. Il ragazzo, un ventottenne, si trovava a pranzo con il padre quando è scoppiato il diverbio. Qualche ora dopo, è tornato armato di pistola. L'ha puntata contro il padre e l'ha colpito, ferendolo. Poi è fuggito e si è reso irreperibile.

Rintracciato e arrestato, ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena prevista. Assistito dagli avvocati Giancarlo Vitelli e Alessia Righi, a fronte della richiesta di condanna a sette anni e mezzo di reclusione avanzata dal pubblico ministero, la gup Mara Mattioli ha stabilito la pena di sette anni, a cui si aggiungono 30.000 euro di risarcimento per la parte offesa.

La sparatoria a Latina a Santo Stefano: cosa è successo

A lanciare l'allarme è stata la madre ed ex moglie dei due, una volta appreso della lite. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe partito a pranzo, nella giornata di Santo Stefano, il 26 dicembre 2024. Dalle parole in breve tempo si è passati alle mani. Il padre prima avrebbe schiaffeggiato il figlio. A questo gesto avrebbe risposto la fidanzata, colpendolo.

Il gruppo si sarebbe poi spostato in strada, dove il padre avrebbe danneggiato l'auto del figlio. Stavolta il figlio avrebbe reagito estraendo una pistola. Ha puntato dritto verso il padre e ha sparato. Poi si è dato alla fuga lasciando il padre agonizzante in una pozza di sangue fino a quando gli agenti non sono riusciti a rintracciarlo.

L'arresto del figlio dopo la fuga

Sul luogo degli spari sono arrivati immediatamente gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato che hanno trovato il padre colpito da diversi colpi di arma da fuoco, in una pozza di sangue.

Oltre ai poliziotti, sul posto sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario che hanno trasferito immediatamente l'uomo in ospedale, al Santa Maria Goretti, dove è stato accolto in codice rosso e in seguito ricoverato.