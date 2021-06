Doppietta di Locatelli e gol di Immobile, l'Italia con la vittoria per 3 a 0 sulla Svizzera è già qualificata agli ottavi degli Europei. Una nazionale che vince e che diverte, raccogliendo l'entusiasmo di tanti, anche perché tifare insieme restituisce un pizzico di normalità dopo mesi di isolamento e chiusure. Ieri sera bar e ristoranti del centro della capitale erano pieni di persone con la faccia incollata a televisori e schermi, a ogni rete un vero e proprio e boato (e anche qualche abbraccio). E più l'Italia andrà avanti nel torneo più l'entusiasmo non potrà che aumentare, così come l'intensità dei festeggiamenti.

Centro storico blindato per evitare che festa degeneri

Per evitare il rischio che la festa degenerasse, le forze dell'ordine hanno presidiato in forze il centro storico di Roma, con controlli serrati in particolare nelle vie d'accesso e dentro Campo de Fiori. Una presenza visibile volta a scoraggiare qualsiasi intemperanza e ad evitare eccessivi assembramenti, visto e considerato che anche in zona bianca non sono permessi.

Gli incidenti a Campo de Fiori della scorsa settimana

Tutto è filato liscio e non si sono ripetute le scene di violenza del week end della settimana scorsa con lanci di bottiglie e cori contro le forze dell'ordine, a cui sono seguite violente cariche per svuotare la piazza con manganellate e fermi. Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in codice rosso. Per i prossimi appuntamenti delle nazionale lo schema però non cambiare, con una particolare attenzione alle zone della movida tornata con l'estate a essere al centro dei servizi di pubblica sicurezza, non solo per vigilare sul rispetto delle normative anti contagio.