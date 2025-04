video suggerito

L'incontro di boxe finisce in rissa: il pugile scende dal ring e partecipa alla zuffa con i parenti L'intervento tempestivo degli agenti della Squadra Volante della Questura di Latina, allertati dagli organizzatori dell'evento, ha evitato ulteriori guai. I quattro responsabili della rissa sono stati denunciati.

A cura di Enrico Tata

Un incontro di boxe è finito in rissa a Latina. Allo stadio ‘pala boxe' era in corso un match tra pugili under 19, quando improvvisamente quattro presone hanno cominciato a litigare. Iniziato per futili motivi, il litigio tra i quattro si è trasformato ben presto in uno scontro furibondo. Anche il pugile è sceso improvvisamente dal ring per prendere parte alla rissa, scoppiata tra membri della stessa famiglia, tutti di nazionalità egiziana e con regolare permesso di soggiorno.

L’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Volante della Questura di Latina, allertati dagli organizzatori dell'evento, ha evitato ulteriori guai. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, tutto era già tornato alla tranquillità, ma grazie alla testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di sorveglianza è stato possibile ricostruire nei minimi dettagli quanto accaduto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i quattro denunciati, tutti residenti a Fiumicino, si trovavano al ‘pala boxe' per assistere a un incontro di un loro familiare. Dopo un acceso scambio di parole sugli spalti, la tensione si è trasformata in una colluttazione generale a cui ha preso parte anche il giovane pugile impegnato sul ring. Per partecipare alla zuffa, ha addirittura abbandonato l'incontro.

Gli agenti hanno identificato i quattro responsabili ancora presenti sul posto e li hanno denunciati per rissa. Sono tuttora in corso accertamenti per identificare altri due individui coinvolti nei fatti, che si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell’ordine. Nei confronti dei quattro scatteranno anche provvedimenti amministrativi: infatti il Questore di Latina sta predisponendo l'emissione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune, e l'applicazione del DASPO (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive), misura destinata a chi si rende responsabile di atti di violenza negli eventi sportivi.