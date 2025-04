video suggerito

Lifting a domicilio, coppia denunciata per interventi estetici abusivi: indagini su un salone di bellezza Dal filler al botox, la coppia è indagata per abuso della professione medica e possesso di medicinali scaduti. Si indaga sulla fitta lista di appuntamenti dei due e sul centro estetico con cui la coppia collaborava. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La perquisizione dei Carabinieri alla coppia fermata

Interventi estetici a domicilio. Botox, filler, lifting. Fermata una coppia mentre era diretta a casa di una cliente. La donna di 35 anni era già stata denunciata in passato per esercizio abusivo della professione medica. Ora le indagini si concentrano sul loro giro di affari e sul centro estetico in centro a Roma con cui i due indagati collaboravano.

La perquisizione dei Carabinieri alla coppia fermata

Dal botox al filler: il giro di interventi abusivi fatti in casa

La coppia è stata fermata dai carabinieri della stazione di piazza Bologna nella mattinata di oggi, giovedì 17 aprile. Secondo la ricostruzione i due stavano andando a casa di una cliente per eseguire un trattamento estetico. Fermati in via Livorno, gli agenti hanno perquisito la valigetta che la coppia trasportava e l'auto nella quale stavano viaggiano. All'interno c'erano siringhe di solito usate per trattamenti di bellezza facciali e diversi medicinali, anche scaduti che ora verranno analizzati dal reparto scientifico dell'arma. La perquisizione ha identificato anche alcuni prodotti di origine coreana il cui utilizzo è ad oggi vietato in Italia.

Interrogati sul posto i due indiziati hanno negato le accuse di detenzione di medicinali abusivi. L'uomo ha, inoltre, dichiarato di essere solo l'autista e di non essere coinvolto nei giro di affari.

L'ipotesi al vaglio degli investigatori è che la coppia si stesse dirigendo in una casa privata di un cliente per effettuare con ogni probabilità un trattamento al viso, come il lifting. L'analisi dell'agenda sequestrata alla donna servirà agli agenti per ricostruire la loro fitta lista di appuntamenti che si svolgevano a domicilio a casa dei clienti, violando le regole sanitarie previste per questo genere di operazioni.

La perquisizione dei Carabinieri alla coppia fermata

La coppia si appoggiava ad un centro estetico di Roma: le indagini in corso

Oltre che a rintracciare ed interrogare i clienti abituali della coppia, le indagini degli investigatori si concentrano anche sul centro estetico in affari con i due indiziati. Dalle prime informazioni sembrerebbe che si tratti di un'attività nel centro di Roma. Le indagini degli inquirenti serviranno a verificare il coinvolgimento del centro estetico nel giro abusivo di interventi a domicilio che la coppia svolgeva.