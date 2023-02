Il Liceo Albertelli di Roma è la prima scuola del Lazio a concedere il congedo mestruale Le studentesse del Liceo Pilo Albertelli possono presentare un certificato medico che attesti patologie. È la prima scuola di Roma e Lazio a concedere il congedo mestruale.

A cura di Alessia Rabbai

Il Liceo classico Pilo Albertelli di Roma è il primo istituto scolastico del Lazio che ha approvato il congedo mestruale di due giorni per le studentesse. A prendere la decisione il Consiglio d'Istituto, che ieri sera lo accolto con l'appoggio degli studenti e degli insegnanti. Si tratta del primo istituto scolastico a fare proprio questo permesso sia nella Capitale che nel resto del territorio della regione.

Come chiedere il congedo mestruale al Liceo Albertelli

Per usufruire del congedo mestruale le studentesse iscritte al Liceo Albertelli di qualunque età e classe dovranno presentare alla scuola un certificato medico che attesti patologie come vulvodinia, dismenorrea ed endometriosi, tali da rendere i giorni delle mestruazioni dolorosi. Alcune studentesse infatti nonostante stiano male, sono costrette ad andare a scuola, senza un particolare permesso che conceda loro di restare a casa e non poter scegliere può risultare in alcuni casi invalidante. In questo modo qualora decideranno di usufruire tramite il medico dei due giorni di permesso, le assenze non verranno conteggiate e non peseranno sul totale di quelle fatte alla fine dell'anno.

Sul congedo mestruale al Liceo Albertelli è intervenuta l'assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli, che lo ha definito "un passo importante per riconoscere a tutto i livelli la salute di genere. Non tutti i corpi sono uguali, ma tutti devono essere tutelati nei diritti fondamentali come quello allo studio. Speriamo che questa scuola sia la prima di una lunga serie e che, come già sta avvenendo con le carriere alias, sia di ispirazione anche per i luoghi di lavoro e la società tutta".

"Nella scuola l'educazione sessuale e più in generale la conoscenza e il rispetto di sintomi e patologie di genere sono spesso trascurate. Invece rappresentano un tema fondamentale per la formazione e la crescita di nuove generazioni di cittadini, capaci di essere più attenti e consapevoli, con una sensibilità culturale in grado di contrastare emarginazione e discriminazione – ha commentato in una nota Daniele Parrucci, consigliere delegato alla Scuola di Città metropolitana di Roma Capitale – Il riconoscimento del congedo mestruale da parte della scuola è un primo passo concreto verso una società pienamente inclusiva e solidale, con l'auspicio che altre scuole possano seguire questa strada".