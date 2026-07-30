Il virus West Nile arriva a Roma: primi due casi in città, salgono a 13 nel Lazio

Primi due casi di virus West Nile a Roma. Si tratta di pazienti ricadenti nella Asl Roma 3, che comprende anche Fiumicino. Salgono a 13 i casi nel Lazio.

Immagine di repertorio

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Il virus West Nile è arrivato anche a Roma. I primi due casi si sono registrati nel territorio della Asl Roma 3, che comprende i Municipi X, XI, XII e il Comune di Fiumicino. A renderlo noto è l'ultimo bollettino diffuso dall'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Nel Lazio i casi di West Nile sono complessivamente tredici, undici in più rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono tutti casi autoctoni, ossia l'infezione è stata contratta localmente o in Italia attraverso la puntura di una zanzara, che ha punto un animale infetto. I pazienti che hanno contratto il West Nile nel Lazio dunque non l'hanno preso all'estero.

Come stanno i pazienti che hanno contratto il virus West Nile nel Lazio

Dei pazienti che hanno contratto il West Nile nel Lazio sei hanno sviluppato la forma neuroinvasiva, sei la forma febbrile e un caso è stato individuato tra i donatori di sangue. La mappa dei contagi vede nel dettaglio otto casi in provincia di Latina, che resta l'area più colpita, due casi nella Asl Roma 3, un caso in provincia di Viterbo e ulteriori due casi in fase d'indagine.

L'epicentro del virus West Nile nel Lazio è in provincia di Latina

Si trova in provincia di Latina l'epicentro del virus West Nile nel Lazio. A svolgere i controlli è la rete veterinaria, che han confermato la presenza del virus. Un campione di zanzara è risultato positivo in provincia di Latina. Nell'area di Roma invece a risultare positivi sono stati gli accertamenti fatti su un cavallo e un uccello. La Regione Lazio sull'argomento ha fornito delle indicazioni alle Asl da diffondere ai medici di medicina generale, pediatri, medici di pronto soccorso e infettivologi.

Le raccomandazioni riguardano "azioni dirette a ridurre il rischio di trasmissione, come interventi di disinfestazione dei focolai larvali di Culex pipiens nel raggio di 200 metri dai luoghi di circolazione virale". Ai Comuni è richiesto di occuparsi di trattamenti antilarvali in ambito urbano e nelle aree circostanti del proprio territorio.