L’ex ospedale Forlanini di Roma cambia vita: sarà nuova sede dell’Antimafia Il padiglione R dell’ex ospedale Carlo Forlanini di Roma diventerà la nuova sede del centro operativo della Dia, Direzione investigativa antimafia.

A cura di Enrico Tata

Un padiglione dell'ex ospedale Carlo Forlanini di Roma diventerà la nuova sede del centro operativo della Dia, Direzione investigativa antimafia. La concessione sarà a titolo oneroso e la porzione del vecchio ospedale concessa è per la precisione il padiglione R.

"L'accordo definisce le modalità di una collaborazione istituzionale, amministrativa e tecnica, finalizzata all'elaborazione del progetto di riqualificazione con oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e sulla base degli esiti prodotti dallo studio di fattibilità", si legge in una nota della Regione Lazio.

Con quest'atto, spiega la giunta Rocca, "la Regione Lazio intende offrire un segnale forte alla lotta contro tutte le illegalità e le mafie, concedendo alla Dia un'ulteriore, strategica, sede operativa".

Si tratta questo di un atto già previsto a giugno 2022. In un atto della giunta Zingaretti si legge: "Atto d'indirizzo per la riqualificazione del Padiglione "R" del complesso "ex ospedale Carlo Forlanini", di Via Portuense 332, al fine di autorizzarne la successiva concessione, a titolo oneroso, a favore del Ministero dell'Interno per la riallocazione del Centro Operativo di Roma della Direzione Investigativa Antimafia (DIA)".

L'ospedale Carlo Forlanini è stato inaugurato nel 1034 ed era un istituto per la cura dei malati di tubercolosi. Trasformato successivamente in ospedale, è stato chiuso ufficialmente nel giugno 2015. Inizialmente l'istituto era diviso in quattro grandi padiglioni, due riservati alle donne e due agli uomini. Nel 1941 fu aggiunto un padiglione ortopedico. La struttura (ormai parzialmente in stato di degrado) è enorme e poteva ospitare oltre 2mila pazienti.