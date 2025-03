L’ex br Roberto Guarano arrestato per aver picchiato la sorella: “Chiuditi in camera, perché ti ammazzo”

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Roberto Guarano, 63 ani, ex membro delle Brigate Rosse, è stato arrestato con l'accusa di aver picchiato la sorella lo scorso 8 maggio all'interno del suo appartamento a Centocelle, Roma. La donna, 59 anni, ha raccontato ai poliziotti intervenuti sul posto si essere stata colpita con pugni e schiaffi al volto e al torace. Sembra che il fratello fosse ubriaco.

All'arrivo degli agenti, Guarano si è calmato e ha dato ragione alla sorella: "Se intervenite quando uno picchia una donna vuol dire che funzionate, e io merito di andare in carcere". Ma subito dopo ha cercato nuovamente di aggredirla e poi è passato alle minacce: "Stasera è meglio se ti chiudi in camera, perché ti ammazzo!". I poliziotti hanno faticato non poco per bloccarlo e ammanettarlo. La donna ha riferito agli uomini del commissariato Casilino Nuovo che conviveva con il fratello da dodici anni e che quello non era che l'ultimo gesto di violenza nei suoi confronti.

La 59enne è stata soccorsa e accompagnata in codice giallo all'ospedale Casilino di Roma, dove è stato avviato il codice rosa. La donna è stata visitata e dimessa con alcuni giorni di prognosi, mentre Guarano è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. All'udienza del processo per direttissima si è detto dispiaciuto per quanto fatto e i giudici hanno disposto per lui l'obbligo di restare lontano dalla sorella, di non avvicinarsi al suo appartamento e ai luoghi da lei abitualmente frequentati.

Stando a quanto ricostruito, Guarano ha fatto parte dei movimenti di estrema sinistra a Torre Spaccata alla fine degli anni Settanta ed è stato membro attivo delle Brigate Rosse. Nel processo Moro ter è stato condannato a tre anni e mezzo per banda armata.