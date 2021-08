L’entrata della Metro di Roma chiusa per Covid era diventata una discarica abusiva C’era di tutto: materassi, bottigliette d’acqua, rifiuti di ogni genere. Per mesi l’entrata della stazione della metro a Roma Termini è stata chiusa a causa delle norme Covid ed è praticamente diventata una discarica a cielo aperto. Oggi il personale di Atac ha raccolto i rifiuti e igienizzato l’area.

A cura di Enrico Tata

Chiusa per motivi di sicurezza anti-Covid, l'entrata della metropolitana della stazione Termini, lato via Cavour, era diventata praticamente una discarica a cielo aperto. Per mesi sulla scalinata di accesso rimasta chiusa si sono accumulati rifiuti e sporcizia. Addirittura qualcuno ha pensato anche di disfarsi di un materasso e di lasciarlo sulla scalinata. Oggi il personale di Atac ha lavorato due ore per sgomberare e ripulire interamente l'accesso alla metro. C'era di tutto: sdraio, confezioni di plastica, cartacce e bottigliette.

Atac: "Facciamo appello a senso civico cittadini affinché non si ripetano simili atti di vandalismo"

Spiega l'azienda con un post pubblicato sulla pagina Facebook: "Le attività, durate circa due ore, sono state eseguite da personale Atac con il prezioso supporto di operatori #AMA che hanno rimosso e smaltito anche i materiali ingombranti (materassi, sdraio e numerose bottigliette in plastica) abbandonati sulla scalinata.L'area esterna è stata ripulita ad acqua con lancia a pressione e spazzatrice, mentre l’interna è stata igienizzata con cloro e disinfettante". Atac infine si è appellata al senso civico di cittadini e turisti: "Dopo l'ennesimo intervento di ripristino, facciamo appello al senso civico di tutti cittadini, turisti e chiunque transiti a vario titolo nelle aree metropolitane, perché non si ripetano simili atti di vandalismo e sprezzo, a danno del nostro territorio e della nostra città".

L'entrata era rimasta chiusa da diversi mesi poiché, a causa dell'emergenza Covid, è stato necessario contingentare il flusso degli utenti che entravano e uscivano dalla stazione della metropolitana.