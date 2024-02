L’ennesimo ‘non ricordo’ sullo stupro di Capodanno a Roma: la vittima lasciata sola L’ultima controversa testimonianza sullo stupro di Capodanno a Roma: “Non ricordo di averlo visto con la maglietta sporca di sangue, ma ricordo che lei stava benissimo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un altro ‘non ricordo' in aula. La vittima del presunto stupro di Capodanno a Roma è stata abbandonata praticamente da tutti i presenti alla festa di Capodanno 2020 organizzata in una villetta di Primavalle. L'ultima testimonianza: "Non ricordo di averlo visto con la maglietta sporca di sangue, ma ricordo che lei stava benissimo". Il riferimento è a Patrizio R., unico imputato per quanto accaduto nel corso della notte. Secondo la ricostruzione dei pm, la ragazza è stata violentata da almeno cinque ragazzi per più di due ore.

Frasi, quelle del testimone, che hanno costretto la giudice ad intervenire, secondo quanto riportato da Romina Marceca sul quotidiano La Repubblica: "Era tutta fatta, stava male".

La ragazza ha raccontato con queste parole quella notte di tre anni fa: "Patrizio mi ha preso per mano e mi ha fatto salire le scale e siamo andati direttamente in bagno… Quando siamo entrati in bagno, ho sentimenti, emozioni, flash… Non stavo male fisicamente, sentivo solo di non riuscire più a ragionare, a pensare, a capire la situazione. Avevo perso la coscienza".

"A un certo punto mi hanno presa per mano e mi hanno portata da qualche parte. Io, non essendo in uno stato fisico buono e non avendo la minima idea di ciò che mi potesse succedere, ho deciso di fidarmi perché non pensavo che mi potesse accadere qualcosa di male. Patrizio mi ha fatto salire le scale e siamo andati direttamente in bagno. Quando siamo entrati in bagno, ho sentimenti, emozioni, flash… Non so come descrivere, era come se mi stessero schiacciando, compressando, ricordo che sentivo dolore ovunque, in ogni angolo del mio corpo".

In tanti, però, le hanno voltato le spalle e, ascoltati come testimoni al processo, hanno detto di non ricordare nulla di quella serata. Come detto, secondo gli inquirenti la giovane è stata violentata da più ragazzi e per almeno due ore.