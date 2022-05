L’ennesima voragine a Roma: a Prati un’asfaltatrice sprofonda nel terreno In zona Farnesina, via Pier Luigi Sagramoso, una macchine asfaltatrice è sprofondata in una voragine profonda circa cinque metri.

A cura di Enrico Tata

L'ennesima voragine a Roma. In zona Farnesina, via Pier Luigi Sagramoso, una macchine asfaltatrice è sprofondata in una voragine profonda circa cinque metri. Fortunatamente non risultano persone ferite. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco 9/A del distaccamento di Prati. Una volta arrivati sul luogo dell'incidente, i pompieri hanno immediatamente allertato i tecnici dell'Italgas per chiedere loro la verifica delle tubature che si trovano al di sotto dell'area. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Il consigliere Nanni: "Solo l'ultima di una lunga serie"

"A due passi dalla Farnesina, in via Sagramoso oggi pomeriggio si è aperta l'ennesima voragine di 5 metri in cui è sprofondata una macchina asfaltatrice. Pochi giorni fa una betoniera è stata inghiottita in un'altra voragine che si è aperta in zona Pigneto. Sono solo gli ultimi episodi di una serie di cedimenti del manto stradale su cui non è stata fatta prevenzione e manutenzione. Esistono studi ed elaborati dell'Ispra che da tempo mettono in guardia dal rischio fragilità del territorio. Da anni in Campidoglio si è preferita la strategia delle ‘romanelle' come ancora oggi ha ricordato il sindaco Gualtieri. Quanto accaduto segnala quanto siano necessari mappature del territorio lavori costanti di manutenzione, investimenti per prevenire le fragilità dei quartieri e la situazione della rete idrica cittadina spesso causa dei cedimenti. Serve un piano organico di lavori pubblici che tenga conto anche degli elaborati dell'ISPRA per interventi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio", ha dichiarato il consigliere della Liata Civica Calenda Dario Nanni.