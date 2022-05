Legano e immobilizzano una 69enne, poi la derubano dei gioielli Nella serata di ieri, un gruppo composto da tre persone si è introdotto in casa della donna e l’ha immobilizzata e legata: è riuscito a fuggire con alcuni gioielli dal valore di 10mila euro.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto ieri sera, venerdì 20 maggio, verso le ore 21.30 in un'abitazione nel quartiere di Fidene, alla periferia più a nord della città di Roma: un gruppo di uomini si è introdotto nell'abitazione di una 69enne e l'ha derubata di alcuni gioielli. I tre uomini, che secondo le prime ricostruzione sarebbero tre cittadini nordafricani, una volta entrati nella casa della donna, trovandola dentro, l'hanno legata e immobilizzata. Dopodiché hanno provveduto a derubarla dei suoi averi: una volta bloccata la donna, hanno iniziato a girare fra le stanze dell'appartamento e a frugare nei cassetti.

Il bottino e le indagini

In breve tempo, il gruppo è riuscito a setacciare l'interno dei cassetti ed è proprio lì che i tre ladri hanno trovato diversi oggetti preziosi, alcuni gioielli. Nel frattempo, la donna in ostaggio è riuscita a liberarsi e si è slegata, ma era già troppo tardi: il gruppo è fuggito via con un discreto bottino. Si tratterebbe, secondo quanto dichiarato, di alcuni gioielli per un valore totale di circa 10mila euro.

La fuga dei ladri e l'avvio delle indagini

La donna, che oltre ad essere stata bloccata, immobilizzata e legata, non ha subito alcun tipo di violenza, ha poi provveduto ad allertate le forze dell'ordine. Sul luogo del furto sono arrivati gli agenti della polizia di Fidene, insieme al quelli della polizia scientifica per cercare eventuali tracce lasciate dai ladri, ma è stata allertata anche la squadra mobile. Gli agenti stanno cercando dei dati e delle informazioni per poter identificare e assicurare alla giustizia i malviventi: le indagini sono ancora in corso.