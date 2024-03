video suggerito

Le ultime parole della bimba di 7 anni morta nell’incidente di Ardea: “È tutto ok mamma” Le ultime parole della bambina, prima di accasciarsi sul sedile posteriore dell’auto: “Tutto a posto mamma, non ti preoccupare, non ti spaventare”. È la piccola l’unica vittima, per ora, del terribile incidente avvenuto lo scorso 28 marzo sulla via Pontina Vecchia ad Ardea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era andata a fare shopping al centro commerciale insieme alla famiglia e aveva comprato un paio di scarpe nuove, di cui era molto contenta. Poi il terribile incidente sulla via Pontina Vecchia ad Ardea, avvenuto il 28 marzo scorso. A bordo dell'automobile c'erano una ragazza, il figlio di cinque anni e la figlia di sette.

Le ultime parole della piccola; "Non ti spaventare mamma"

Proprio quest'ultima ha visto la mamma con il viso insanguinato e le ha detto: "Tutto a posto, non ti preoccupare, non ti spaventare”. Poi si è accasciata sul seggiolino posteriore ed è morta, nonostante i tentativi disperati dei sanitari di salvarle la vita. Sono ricoverati, ma fuori pericolo di vita il fratellino, ricoverato al Policlinico Gemelli con un braccio rotto, e la mamma, tutt'ora in terapia intensiva al San Camillo.

Le automobili coinvolte nello schianto ad Ardea

Sul tragico incidente la procura di Velletri ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale aggravato contro ignoti. Stando a quanto ricostruito, le automobili coinvolte nello schianto sono tre: la Mercedes Classe A con a bordo la piccola, una Lancia Libra e una Mercedes 220. A bordo della seconda automobile c'erano una 49enne con i suoi bambini di 10 e 12 anni, rimasti lievemente feriti. A bordo dell'altra Mercedes, invece, c'era un meccanico 50enne di Aprilia. Quest'ultimo è stato soccorso e trasportato in eliambulanza in codice rosso al San Camillo di Roma. La sua prognosi è ancora riservata.

Leggi anche Cosa sappiamo dell'incidente ad Ardea in cui è morta una bimba di 7 anni

La dinamica del terribile incidente sulla Pontina Vecchia

Le telecamere di sicurezza di una villa avrebbero ripreso tutta la scena. La Lancia Libra proveniva da via della Pescarella e si sarebbe immessa sulla Pontina Vecchia senza rispettare lo stop. In quel momento arrivava la Mercedes 220 a velocità altissima (sopra i 100 chilometri all'ora, sostengono le forze dell'ordine). L'impatto è stato inevitabile e ha coinvolto anche la Mercedes con a bordo la mamma con i due figli. Per la bambina di sette anni non c'è stato nulla da fare.