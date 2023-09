Le tende degli studenti tornano sotto la Minerva: “Resteremo finché non verranno Rocca e Meloni” Da piazzale Aldo Moro, dove si sono accampati lunedì scorso, le tende degli studenti sono tornate sotto la statua della Minerva: “Stiamo aspettando Rocca e Meloni”.

A cura di Beatrice Tominic

Sono rimasti accampati per quasi una settimana all'ingresso dell'università di Roma La Sapienza, a vegliare sul viavai di ogni mattina della prima settimana di lezioni dell'ateneo e a dormire nelle tende, simbolo della protesta iniziata a maggio sui prezzi folli degli affitti e i conseguenti disagi per le e gli studenti fuorisede. Oggi gli e le studenti in protesta si sono spostati all'interno dell'ateneo e hanno traslocato sotto alla statua della Minerva. Un trasloco che li ha riportati dove si trovavano proprio lo scorso maggio. Stavolta, però, le tende sono molte di più.

La protesta in tenda degli studenti

"Non ci sposteremo dal rettorato finché Regione e governo non verranno qua. Polimeni faccia la sua parte", chiedono gli studenti di Sinistra Universitaria che per primi, durante lo scorso anno accademico, si sono accampati in ateneo, oggi rientrati in ateneo insieme a quelli di Udu Sapienza. "Speriamo che la rettrice possa dare il suo contributo per far arrivare Rocca e Meloni alle tende: devono ascoltarci – ha continuato il coordinatore dell'associazione Leone Piva – In una settimana non c'è stata alcuna dichiarazione, nessun passaggio di fronte alle tende, neppure da parte dell'ateneo". Gli fa eco Mattia Santarelli, vicecoordinatore dell'associazione: "Stavolta le parole non ci bastano le solite parole al vento e le solite promesse vuote: non un passo indietro finché non verranno alle tende, per confrontarsi con noi".

La protesta delle associazioni studentesche sta trovando consensi anche fra molti studenti, alcuni arrivano dei quali condividono le loro paure con i ragazzi e le ragazze accampate. Affittare, anche soltanto una stanza, costa troppo. "Stamattina una ragazza siciliana è venuta in università con suo padre e le valigie alla mano per cercare una casa – raccontano dalle tende – Inizierà l'università fra due settimane e sta ancora cercando un posto dove alloggiare: ci ha chiesto aiuto ma non abbiamo potuto fare molto".

Il trasloco dentro l'ateneo: tende alzate di peso e trasferite sotto alla Minerva

Il trasloco è avvenuto questa mattina: le e gli studenti hanno alzato di peso le loro tende e senza neanche chiuderle, come mostra la prima foto in apertura, hanno iniziato la loro marcia verso la statuta della Minerva, simbolo dell'ateneo. Ad accompagnarli lo striscione con cui è stata lanciata la protesta lunedì scorso "Il governo dorme e noi dove dormiamo?". Ma anche altri cartelli destinati a Meloni e Rocca. "Dove siete?", chiedono alla premier e al governatore del Lazio i ragazzi e le ragazze.