Le rubano il portafogli mentre passeggia con la figlia: ladro fermato da due agenti fuori servizio A essere derubata del portafogli una donna di 41 anni, che passeggiava con la figlia in via Tuscolana, a Roma. Il ladro è stato inseguito e identificato da due agenti fuori servizio che hanno assistito alla scena.

A cura di Enza Savarese

Derubata del portafogli mentre è a passeggio con la figlia. Il ladro è stato fermato da due agenti fuori servizio della Polizia Locale, che l'hanno raggiunto proprio mentre stava cercando di nascondersi in un negozio. L'episodio è avvenuto in via Tuscolana a Roma ai danni di una 41enne a passeggio con la figlia nella zona sud-est della capitale.

Il furto e poi la fuga in un negozio vicino: ladro fermato da due agenti fuori servizio

A intervenire per prime sul posto due agenti, appartenenti al I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma, che non erano in servizio ma hanno assistito al furto in diretta. Dopo aver visto quanto accaduto, le due agenti hanno iniziato l'inseguimento del ladro, allertando anche i colleghi di pattuglia nella zona. Le operazioni hanno richiesto i rinforzi dei colleghi del VII Gruppo Tuscolano per procedere all'inseguimento.

Il ladro, un trentunenne, è stato fermato con la refurtiva ancora in mano nei pressi di un'attività commerciale in via Licinio Stolone, dove l'uomo sperava, senza successo, di trovare un nascondiglio per sfuggire alle forze dell'ordine. Raggiunto dalle agenti, il trentunenne è stato fermato e portato agli uffici della Polizia Locale in piazza di Cinecittà, la sede più vicina al luogo in cui si è verificato l'episodio.

Dopo il fermo, il portafogli sottratto è stato riportato alla legittima proprietaria, ancora ferma insieme alla figlia sul luogo in cui era avvenuto l'episodio pochi minuti prima. Negli uffici della Polizia Locale, dopo l'identificazione del colpevole e gli accertamenti che avvengono da prassi in questi casi, l'uomo è stato denunciato per furto.