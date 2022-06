Le nuove regole sui monopattini elettrici a Roma: novità su costi e velocità massima, cosa cambierà Pronto il nuovo regolamento sui monopattini elettrici e le biciclette in sharing a Roma: vietato il parcheggio selvaggio, nuovo tetto alla velocità massima e noleggio soltanto per over 18.

A cura di Enrico Tata

Il nuovo regolamento per lo sharing di biciclette e monopattini elettrici è pronto e l'assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ne ha già inviato una bozza alle aziende presenti attualmente in città. A dicembre scadranno le concessioni ed entrerà in vigore il nuovo bando di durata triennale con le nuove regole: innanzitutto, cambierà il numero degli operatori. Si passerà dagli attuali 7 con oltre 14.500 mezzi a 3 operatori per un massimo di 3.000 mezzi ciascuno. Cioè saranno presenti 9mila monopattini in città. Si passerà inoltre da 12.500 a 9mila biciclette.

Vietato il parcheggio selvaggio dei monopattini a Roma

Roma Capitale individuerà aree in cui non sarà possibile parcheggiare i mezzi e alcune aree dove realizzare gli stalli (attualmente non ci sono stalli dove lasciare bici e monopattini, ma solo aree di parcheggio libero). Un'altra novità sarà che per chiudere il noleggio e terminare la corsa occorrerà necessariamente fotografare il mezzo nello stallo e inviare la fotografia all'azienda di sharing. Sarà infine introdotta una distanza minima di 70 metri tra i blocchi di mezzi dello stesso operatore, che non potrà mettere più di 5 bici o monopattini in ogni blocco. "L'abbandono dei veicoli su marciapiedi, ai bordi delle strade e nelle piazze è la deriva del fenomeno", ha spiegato Patanè.

Noleggio monopattino a Roma solo per Over 18 e nuovo limite di velocità

Un altro dei principali cambiamenti che verranno introdotti con il nuovo regolamento è che soltanto i maggiorenni, cioè i cittadini con più di 18 anni, potranno noleggiare un monopattino elettrico. Inoltre ci sarà l'obbligo di iscrizione al servizio presentando un valido documento di riconoscimento.

Per quanto riguarda la velocità massima consentita, essa non potrà superare i 20 chilometri all'ora con passaggio automatico a 6 chilometri all'ora nelle aree pedonali. Questa novità era già stata introdotta a livello nazionale nel nuovo Codice della Strada, che imponeva la riduzione della velocità massima su strade urbane da 25 a 20 chilometri all'ora.

Il prezzo per il monopattino elettrico: ci sarà un tetto massimo

Il Comune di Roma ha fissato un tetto massimo per le tariffe di noleggio dei monopattini. Sarà con ogni probabilità di 12 euro l'ora, anche se le società di sharing stanno protestando su questo punto. Anche secondo il consigliere Carpano, Lista Calenda, "il grande errore di valutazione è considerare le società private che affittano questi mezzi come parte del trasporto pubblico locale per coprire “l’ultimo miglio”, applicando un tetto ai prezzi che verrebbe inevitabilmente respinto dal TAR e che lascerebbe comunque un servizio troppo costoso per gli spostamenti sistematici". Secondo Carpano l'unica soluzione per abbassare i prezzi è rendere gratuita la prima mezz'ora di sharing, come già avviene a Milano, dove non sono stati fissati prezzi per lo sharing, "contro i 6€ che si avrebbero con questo regolamento".

I dati: soltanto 5 monopattini su 100 vengono noleggiati a Roma

Secondo i dati dell'assessore Patané, soltanto 5 monopattini su 100 disponibili vengono effettivamente noleggiati a Roma. In pratica, 95 su 100 rimangono fermi per tutto il giorno. Attualmente ci sono 27mila monopattini e biciclette in sharing nella Capitale. Numeri molto diversi, fa notare Patané, rispetto a quelli per esempio di Londra, dove circolano 1200 biciclette e 3500 monopattini gestiti da tre operatori. In questo senso, l'obiettivo del Comune di Roma è "rivedere la funzione trasportistica dei mezzi in sharing che vanno destinati alla percorrenza dell'ultimo miglio, mantenendo il trasporto pubblico come parte portante degli spostamenti".