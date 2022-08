Le macerie all’interno della Galleria Sordi di Roma dove prima c’era la libreria Feltrinelli Sospesa tra le colonne della Galleria Alberto Sordi pende ancora la effe rossa, simbolo storico della casa editrice e catena di librerie.

A cura di Enrico Tata

Twitter– Foto Susanna Cantucci

Dove prima c'era la libreria Feltrinelli, adesso ci sono polvere e macerie. Sospesa tra le colonne della Galleria Alberto Sordi pende ancora la effe rossa, simbolo storico della casa editrice e catena di librerie. Da qualche giorno, infatti, la libreria di piazza Colonna ha chiuso i per sempre i battenti, come annunciato nelle scorse settimane. Adesso quegli spazi si presentano così: vuoti, sporchi e desolati.

La libreria ha chiuso definitivamente in concomitanza con l'annuncio dei lavori di ristrutturazione della Galleria Alberto Sordi. Dovrebbe riaprire in meno di un anno, ma saranno tante le novità. Oltre alla Feltrinelli, chiuderanno definitivamente, infatti, anche i chioschi bar che si trovavano al centro della galleria. Gli affitti degli spazi sono elevatissimi e aumenteranno dopo la fine dei lavori. Per questo gli spazi interni saranno probabilmente occupati da brand di lusso, anche se per il momento non ci sono notizie ufficiali in merito.

Feltrinelli aprirà in altri quartieri di Roma

I lavoratori della Feltrinelli della Galleria Sordi (circa venti persone), ha fatto sapere l'azienda, saranno impiegati nelle altre librerie romane della casa editrice, che intanto sta studiando nuove soluzioni in altri quartieri della Capitale per aprire punti vendita. Attualmente, fa sapere l'agenzia Dire, si parla dei quartieri di Monteverde o Centocelle, dove il flusso dei clienti può essere superiore, nelle intenzioni della casa editrice, rispetto al centro storico di Roma.

L'ex Galleria Colonna fu inaugurata il 20 ottobre del 1922 ed è stata intitolata ad Alberto Sordi il 7 dicembre del 2003.