roma
Video thumbnail

Le incredibili immagini create dai droni a Roma: lo spettacolo illumina il cielo della capitale

Una serata incredibile quella di ieri nei pressi del Vaticano dove uno spettacolo di droni ha illuminato il cielo della capitale.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Beatrice Tominic
38 CONDIVISIONI
Lo spettacolo di droni, foto da Facebook.
Lo spettacolo di droni, foto da Facebook.

Un suggestivo spettacolo di droni ha illuminato il cielo della capitale nella serata di ieri, sabato 13 settembre 2025. Nel cuore di Roma i droni e le loro luci, hanno ricreato nel cielo scuro, come fosse una tela blu, immagini e scritte per omaggiare il Giubileo e le meraviglie artistiche del Vaticano.

Dal logo del Giubileo stesso alla scritta Joy, fino alla riproduzione di dettagli o intere opere d'arte sacra famose in tutto il mondo. È il caso del dettaglio del Giudizio Universale che troneggia all'interno della Cappella Sistina, con il dettaglio delle dita di Dio e dell'umanità che si incontrano, come si vede nella foto in apertura e della scultura della Pietà, entrambe nate dal genio di Michelangelo, nella foto in basso.

Foto da Facebook.
Foto da Facebook.

Uno spettacolo suggestivo che ha tenuto con il fiato sospeso cittadini e turisti nel corso della serata evento organizzata dallo Stato Vaticano: il primo concerto nella storia della Santa Sede. Un evento all'insegna della musica con Andrea Bocelli e Pharrell Williams, fra gli altri artisti internazionali presenti al concerto quello in terra, a piazza San Pietro, a cui si è aggiunta la magia e i colori delle luci nel cielo. Il suggestivo spettacolo di droni ha lasciato a bocca aperta grandi e piccini.

Leggi anche
Sagre d'autunno a Roma e nel Lazio nel weekend del 13 e 14 settembre 2025: gli eventi da non perdere

Molti di loro, per garantirsi la posizione e di conseguenza la vista migliore, si sono fatti largo nelle terrazze e nei punti panoramici della capitale che affaccio proprio sul cupolone, illuminato anche esso per l'occasione. Uno spettacolo gratuito che ha lasciato tutti a bocca aperta, ha emozionato fedeli e non, incuriosendo grandi e piccini prima che i disegni fossero svelati. Un'esibizione che, sicuramente, ha reso questa serata di metà settembre indimenticabile. 

Attualità
Cronaca
Cultura e tradizioni
38 CONDIVISIONI
Immagine
Bimba muore dopo il parto, l'allarme dei residenti: "Sentivo le grida dal seminterrato"
La casa maternità sui social: "Ospedali come Alcatraz"
Denunciate due ostetriche e sequestrata la casa maternità a Testaccio
La tragedia in una struttura di Testaccio a Roma, sequestrata la salma
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views