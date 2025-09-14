Le incredibili immagini create dai droni a Roma: lo spettacolo illumina il cielo della capitale

Lo spettacolo di droni, foto da Facebook.

Un suggestivo spettacolo di droni ha illuminato il cielo della capitale nella serata di ieri, sabato 13 settembre 2025. Nel cuore di Roma i droni e le loro luci, hanno ricreato nel cielo scuro, come fosse una tela blu, immagini e scritte per omaggiare il Giubileo e le meraviglie artistiche del Vaticano.

Dal logo del Giubileo stesso alla scritta Joy, fino alla riproduzione di dettagli o intere opere d'arte sacra famose in tutto il mondo. È il caso del dettaglio del Giudizio Universale che troneggia all'interno della Cappella Sistina, con il dettaglio delle dita di Dio e dell'umanità che si incontrano, come si vede nella foto in apertura e della scultura della Pietà, entrambe nate dal genio di Michelangelo, nella foto in basso.

Foto da Facebook.

Uno spettacolo suggestivo che ha tenuto con il fiato sospeso cittadini e turisti nel corso della serata evento organizzata dallo Stato Vaticano: il primo concerto nella storia della Santa Sede. Un evento all'insegna della musica con Andrea Bocelli e Pharrell Williams, fra gli altri artisti internazionali presenti al concerto quello in terra, a piazza San Pietro, a cui si è aggiunta la magia e i colori delle luci nel cielo. Il suggestivo spettacolo di droni ha lasciato a bocca aperta grandi e piccini.

Molti di loro, per garantirsi la posizione e di conseguenza la vista migliore, si sono fatti largo nelle terrazze e nei punti panoramici della capitale che affaccio proprio sul cupolone, illuminato anche esso per l'occasione. Uno spettacolo gratuito che ha lasciato tutti a bocca aperta, ha emozionato fedeli e non, incuriosendo grandi e piccini prima che i disegni fossero svelati. Un'esibizione che, sicuramente, ha reso questa serata di metà settembre indimenticabile.