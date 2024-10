Le famiglie dei bimbi disabili senza assistenza a scuola: “Lasciati soli da comune e Regione”

video suggerito

"Ad un mese dall'inizio della scuola i nostri figli sono abbandonati a loro stessi, senza assistenza, per colpa di beghe istituzionali, fra Comuni e Regione – spiegano le famiglie dei bimbi disabili a Fanpage.it – Ma a rimetterci sono soltanto i nostri figli".

A cura di Beatrice Tominic

"Eravamo un unicum in Italia: avremmo potuto rappresentare un esempio per tutte le regioni, invece ad un mese dall'inizio della scuola il servizio di Comunicazione aumentativa alternativa (Caa) non è ancora iniziato. E i nostri bimbi e bimbe si trovano isolati a scuola per beghe istituzionali". A parlare a Fanpage.it sono i genitori di due bimbi disabili, con deficit sensoriale o con difficoltà nella comprensione o produzione verbale, che necessitano del servizio che ad oggi, quasi metà ottobre, risulta essere iniziato a rilento e non in tutti i comuni.

Comunicazione aumentativa alternativa, servizio a rilento: cosa è successo

"Beghe istituzionali". Così i genitori definiscono quanto avvenuto fra le Regione Lazio, che fino allo scorso anno curava il servizio di Caa, e i comuni che, invece, lo hanno preso in gestione da quello corrente. "Gli organi regionali non si sono confrontati con quelli dei comuni. Le risorse per pagare i servizi, che sono già poche, non sono state ancora messe in campo – spiega a Fanpage.it Ernesto, padre di un bimbo disabile e rappresentante dei genitori nell'istituto frequentato dal figlio – La regione Lazio ha dichiarato che avrebbe trasferito il servizio prima dell'estate. E da quel momento non è stato fatto niente".

Nessun passaggio di lista di utenti, nessun passaggio di testimone fra la Regione e le amministrazioni comunali: "Amministrazioni virtuose avrebbero utilizzato quelle poche risorse per poter garantire un servizio. Invece sono state inadempienti. C'è un'inerzia intollerabile. I soldi sono pochi, ma ci sono. Il servizio comunque non parte. E a pagarne le conseguenze sono i bimbi e le bimbe in classe", continua.

A cosa serve il servizio di Caa

"Gli anni scorsi il servizio era garantito almeno 8 ore a settimana, adesso si è ridotto a due ore, due ore e mezza se va bene – aggiunge Giulia, mamma e assistente alla Caa che racconta la sua vita e la sua professione sui social network come Mamma Neuroatipicaa – La Comunicazione aumentativa alternativa è un servizio riservato ai più piccoli con disabilità sensoriali, di produzione, di linguaggio, di comprensione. Senza un servizio del genere, bimbi e bimbe restano isolati in classe. Le insegnanti non sono formate per disturbi specialistici di questo tipo, serve un'assistenza specialistica. Che, però, tarda ad arrivare".

Senza un'assistenza di questo genere, la vita a scuola per i più piccoli diventa sempre più complessa. "Hanno preso tempo, hanno perso tempo. Ma la situazione non cambia: a rimetterci sono i nostri figli. È il loro diritto allo studio che viene messo in discussione – continua Giulia – Le maestre di sostegno si trovano a lavorare con intere classi, nel frattempo mancano le figure adeguate nella scuola pubblica. E le famiglie sono costrette a doversi affidare a terapisti per ricevere un supporto idoneo".

Il rimpallo della politica: cosa dicono dal Comune di Roma

Una situazione ancora in stallo quella del servizio di assistenza Caa, che resta in balia dei comuni della regione Lazio, Roma compresa. Ed è proprio dalla capitale che hanno preso parole le Commissioni Scuola e Politiche Sociali. "La decisione della Regione Lazio, irresponsabile e unilaterale. "Le risorse non bastano per garantire il servizio svolto in passato: sono state ridotte drasticamente negli anni (per Roma sono previsti 2.506.749,98 euro nel 2024 che scendono a 417.791,76 euro nel 2025, ndr), noi continuiamo a chiedere un confronto aperto con la regione Lazio", hanno dichiarato in una nota Carla Fermariello e Nella Converti, rispettivamente Presidenti delle Commissioni Scuola e Politiche sociali di Roma Capitale. E mentre il braccio di ferro fra Regione e comuni va avanti, i piccoli e le loro famiglie restano abbandonati a loro stessi.