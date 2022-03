Lazio Pride 2022 ad Albano Laziale, annunciata la data: è sabato 25 giugno È stata annunciata la data del Lazio Pride 2022 ad Albano Laziale: la manifestazione è organizzata per sabato 25 giugno. Nel frattempo è arrivata anche la comunicazione del Roma Pride, previsto due settimane prima, sabato 11 giugno.

È stata annunciata la data in cui è previsto il Lazio Pride 2022, la manifestazione regionale del Pride LGBT+, giunta ormai alla sua sesta edizione, che quest'anno viene ospitata ad Albano Laziale, comune che si trova nella zona dei Castelli Romani, a sud della città di Roma. Come ha comunicato il Comitato Organizzatore del Lazio Pride, infatti, la manifestazione è stata organizzata per la giornata di sabato 25 giugno, il Pride Month.

Per la scelta della data hanno contribuito soprattutto due importanti anniversari, citati già fra le motivazioni che hanno portato il Comitato ad individuare in Albano la cittadina adatta ad ospitare il Lazio Pride quest'anno. Come viene precisato in una nota, infatti: "Nel 2022 cade il quindicennale della scomparsa di Massimo Consoli, padre del movimento LGBT, che per tanti anni ha vissuto nel territorio dei Castelli, in particolare a Marino. Il Comitato Organizzatore non poteva ignorare tale ricorrenza, così come la coincidenza della data di nascita di Maria Silvia Spolato (26 giugno), storica attivista scomparsa nel 2018, che venne licenziata proprio da una scuola di Frascati perché lesbica."

La scelta del comune per il Lazio Pride

Oltre alle motivazioni che hanno contribuito a scegliere la data del 25 giugno e al sondaggio che, come ogni anno, porta alla creazione di una classifica social fra i comuni candidati, la cittadina di Albano Laziale è stata scelta grazie all'impegno dell'associazione Arcigay dei Castelli Romani e alla sensibilità della comunità e dell'amministrazione comunale, molto vicine ai temi LGBT+.

"Proprio il Comune di Albano Laziale è infatti risultato vincitore della creazione di un Centro Antiviolenza che toccherà tutti i capoluoghi di provincia della Regione Lazio, oltre che lo stesso Comune", hanno scritto, infatti, lo scorso dicembre per motivare la scelta.

Annunciata anche la data di Roma: è sabato 11 giugno

Nel frattempo, però, è stata comunicata anche la data del Pride di Roma, la principale manifestazione per i diritti LGBTQIA+ italiana. Il Coordinamento Roma Pride, infatti, ha fatto sapere che l'evento è pianificato per sabato 11 giugno, due settimane prima di quello organizzato ad Albano.