Lavori in corso al Pigneto: influencer blocca cantiere, si mette in posa e inizia shooting (VIDEO) Un’influencer ha interrotto i lavori al manto stradale in una via del Pigneto per posare su una macchina asfaltatrice: intorno a lei gli operai in attesa di tornare al lavoro.

A cura di Beatrice Tominic

Stavano asfaltando il manto stradale di una via del quartiere Pigneto, nel quadrante est della capitale, quando hanno fermato i lavori per fare spazio ad una influencer, o aspirante tale, che ha approfittato del cantiere con tanto di asfaltatrice per uno shooting fotografico.

L'influencer in posa sulla macchina asfaltatrice

È salita sulla macchina asfaltatrice con i capelli castani sciolti lungo le spalle e abito corto con gonna svolazzante rosa e si è messa in posa sul veicolo arancione utilizzato per i lavori stradali. Dietro di lei due fotografi: un uomo (che compare nella parte destra del video) e una donna, seduta ai piedi del mezzo per degli scatti dal basso che, dopo essere stata coperta dal veicolo per gran parte del video, compare nell'inquadratura.

Finiti gli scatti nel set improvvisato, la ragazza è scesa dall'asfaltatrice, si è sistemata vestito e capelli e si è allontanata insieme ai fotografi. Intorno a lei, oltre agli operai, nelle loro tute arancioni e appoggiati a qualche auto in attesa dello shooting, anche qualche passante e cliente del vicino bar, rimasto in attesa davanti alla porta del locale, incuriosito.

La reazione degli utenti online

Uno dei passanti ha ripreso la scena inquadrando tutto lo stravagante siparietto: l'influencer, i suoi fotografi e gli operai interrotti. "Ma a Roma si lavora, che produttività!", dice il ragazzo immortalando la scena prima di condividerla online. È lì che, condiviso su Instagram il video, arrivano le reazioni degli utenti.

"I carpentieri che si godono il tutto in prima fila sono la cosa più bella", ha notato qualcuno. "Non mi sembravano dispiaciuti", hanno aggiunto altri. "Tanto li paghiamo noi per guardare lei", ha commentato amareggiato un altro. Ma non mancano opinioni neanche sulla ragazza: "Stamo a dicembre, coprite bella de zia", commenta con spiccato accento romano un'altra. "Quello appoggiato al camion sta comunque lavorando più di lei", si legge ancora. "Comincia’ a lavora’ potrebbe essere un’idea – ha poi continuato un altro – Per la tipa, intendo", ha poi concluso.