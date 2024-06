video suggerito

Lavori di Acea sulla rete idrica, a Ostia senz'acqua per nove ore: le strade interessate Acea Ato 2 ha annunciato dei lavori di miglioramento sulla rete idrica per nove ore, dalle 22 di mercoledì 19 giugno alle 7 del mattino di venerdì 20 giugno.

A cura di Natascia Grbic

Domani una parte della città di Roma si troverà senz'acqua o, se va bene, con la pressione dei rubinetti molto bassa. A comunicarlo è stata Acea Ato 2: il servizio idrico sarà sospeso per il tempo necessario alla realizzazione di interventi di manutenzione, volti a migliorare l'efficienza del servizio. A essere interessante, sono soprattutto alcune zone del X Municipio, nel quadrante di Roma Sud.

Abbassamenti di pressione e possibili mancanze d'acqua si avranno dalle 22 di mercoledì 19 giugno alle 7 di venerdì 20 giugno. Diverse le vie interessate, tra cui: via Vittorio Faccin, via Serafino da Gorizia, via Padre Salvatore Lilli, via Padre Domenico Coculo, via Ludovico Brea, via Guglielmo Ciardi, via Gaetano Previati, via Francesco Menzio, via Federico Zandomeneghi, via Domenico Morelli (tra via di Saponara e via Ostiense), via di Valle Porcina, via di Saponara (tra piazza Giovanni Segnatini e rotonda Antonietta Raphael), via di Acilia (tra via dei Pescatori e via Leonardo Mellano), via Corrado Giaquinto, via Anselmo Bucci, via Angelo Canevari, via Amos Cassioli, via Amedeo Bocchi, largo Rodolfo Villani, zona Dragona, zona Dragoncello, Centro Giano (da via Albi a via della Macchiarella), Acilia, San Giorgio di Acilia, Madonnetta e Axa. Non è escluso che anche le vie limitrofe a queste menzionate abbiano problemi con il servizio idrico nell'orario in cui saranno svolti i lavori.

La raccomandazione è quella di premunirsi per tempo e organizzarsi con le scorte d'acqua. Nel caso in cui ce ne fosse bisogno, Acea Ato 2 allestirà dei punti di rifornimento con le autobotti a largo Archiloco, via di Valle Porcina e via Domenico Morelli angolo via di Saponara. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335.