video suggerito

Lavori col bitume annacquato, incubo buche per il Giubileo: quali sono le strade di Roma a rischio Come emerge dalle carte dell’inchiesta sulle tangenti per lavori eseguiti a Roma, per la quale sono finiti sotto indagine cinque funzionari due agenti della stradale per corruzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oltre 70 appalti nel mirino della procura, cantieri per quasi cento milioni di euro complessivi finiti nell'inchiesta sulle tangenti. E l'incubo, in vista del Giubileo, del ritorno delle buche sulle strade di Roma. Il timore è che i lavori mal eseguiti dalle aziende riconducibili a Mirko Pellegrini possano mostrare presto il loro vero volto.

Le strade rifatte col bitume annacquato

Bitume annacquato, strati di cemento mancanti e collaudi che in realtà non avrebbero dovuto ricevere il via libera: ecco quanto è emerso dagli accertamenti condotti dalla procura di Roma, per cui risultano indagati per corruzione cinque funzionari e due agenti della stradale. Per i pm avrebbero favorito le aziende di Pellegrini, 46 anni, nato nella Capitale ma residente a Frascati. Gli appalti vinti da quest'ultimo riguardano il Comune di Roma, i singoli municipi, la Regione Lazio, la Città metropolitana e pure il ministero della Difesa.

Task force per verificare i lavori finiti sotto indagine

Ma al di là dei risvolti giudiziari, ci sono aspetti concreti dell'inchiesta che destano timore: le strade riasfaltate reggeranno? Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha assicurato che al momento non risultano nelle carte "interventi legati al Giubileo, ma naturalmente la verifica è ancora in corso". Ma il Campidoglio si sta muovendo per svolgere degli approfondimenti su tutti i cantieri finiti nell'inchiesta: "Ho disposto una verifica approfondita su tutti gli interventi realizzati dalle ditte coinvolte nell'indagine in corso", ha sottolineato il primo cittadino.

Inchiesta sulle tangenti, quali strade di Roma sono a rischio

Ma quali sono le strade a rischio? I pm hanno contestato la regolarità dei lavori svolti a Largo De Bosis, davanti allo stadio Olimpico. E ancora in via della Magliana e in viale della Serenissima, come riporta La Repubblica. Nelle carte sono riportati, a titolo di esempio, i lavori svolti su via di Marco Simone per la Ryder Cup. E ancora via Damiano Chiesa, ma anche i lavori di rifacimento di un tratto della banchina destra del Tevere. E ancora lavori di manutenzione delle scuole primarie e secondarie del Municipio XI e lavori sulla segnaletica orizzontale e verticale nel decimo municipio di Roma, quello di Ostia.