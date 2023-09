L’auto che ha ucciso il 13enne sulla Casilina noleggiata senza patente all’influencer 1727Wrldstar Parla Algero Corretini, l’influencer 1727Wrldstar al quale fa capo la società alla quale il ventenne ha noleggiato senza patente l’auto con la quale ha travolto e ucciso un 13enne sulla Casilina.

A cura di Alessia Rabbai

Algero Corretini

L'auto affittata dal ragazzo di vent'anni che ha travolto e ucciso un ragazzino di tredici della borgata Finocchio all'altezza del civico 2077 di via Casilina è intestata ad una società che fa capo ad Algero Corretini. La Repubblica e Il Messaggero hanno intervistato l'influencer 1727Wrldstar, che ha detto: "Ho quindici auto di fascia alta e anche una super car. Con la mia società noleggiamo solo ad agenzie specializzate o a clienti selezionati. Chi ha ucciso il ragazzino deve essere punito, ma noi con l’incidente non abbiamo nulla a che fare". Nella vicenda ora Corretini è assistito dagli avvocati Salvatore e Federico Sciullo. La Golf bianca dunque era di proprietà dell’influencer, che l’aveva affittata alla società di noleggio.

L'automobilista guidava senza patente

L'automobilista che nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre ha travolto e ucciso il tredicenne era alla guida di una Golf bianca senza patente. Il conducente, denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso, da quanto è emerso finora viaggiava a 135 chilometri orari. Subito dopo l'investimento mortale è scappato, per poi consegnarsi ai carabinieri per conferssare l'omicidio stradale. Il ragazzo senza patente come è emerso dai successivi accertamenti infatti non solo procedeva ad una velocità elevata, ma non poteva proprio guidare perché non aveva i requisiti per farlo.

Sopreso in altre occasioni al volante senza patente, era stato denunciato quattro volte. Gli investigatori stanno cercando di capire se insieme al ventenne la notte dell'incidente mortale ci sia stata un'altra persona, che a detta dei testimoni sarebbe scappata con lui senza soccorrere il ragazzino, che rischia di essere accusata di omissione di soccorso.