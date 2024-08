video suggerito

Lauro Ciavardini si sente male a fine turno di lavoro in fabbrica ad Anagni e muore a 25 anni Lutto nel Frusinate per la scomparsa di Lauro Ciavardini, il 25enne che ieri si è sentito male in fabbrica ad Anagni ed è morto. Tantissimi i messaggi d’addio e di cordoglio alla famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

391 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lauro Ciavardini si è sentito male ed è morto alla fine del turno di lavoro nello stabilimento Catalent di Anagni. I tragici fatti si sono verificati nella serata di ieri, venerdì 9 agosto, nella fabbrica in provincia di Frosinone. Secondo quanto ricostruito finora Lauro si è sentito male mentre era nello spogliatoio, si è accasciato sul pavimento ed è morto. A dare l'allarme sono stati i colleghi, che hanno chiamato subito il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Ma quando il personale sanitario è giunto sul posto per il ragazzo non c'è stato purtroppo nulla da fare. Pare che il giovane fosse stato assunto di recente con il contratto.

Sul posto carabinieri e ambulanza

I paramedici hanno tentato di rianimare Lauro a lungo, senza esito. Presenti nello stabilimento i carabinieri della Compagnia di Anagni, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ascoltato alcune persone. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia. Saranno i risultati degli esami autoptici a chiarire le cause del decesso.

I messaggi di cordoglio per Lauro Ciavardini

La notizia della drammatica ed improvvisa scomparsa di Lauro Ciavardini si è diffusa rapidamente e sono tanti i messaggi arrivati nelle scorse ore da parte di amici e conoscenti che hanno espresso cordoglio alla famiglia. "Eravamo compagni di classe con Lauro, riposi in pace" scrive Lorenzo, che lo ricorda con affetto; "Ciao Lauro, porterò per sempre con me i bellissimi ricordi della nostra amicizia. Sono sconvolto che non ci sei più e che non potremo più divertirci insieme" scrive un altro suo amico.

"Giovane angelo dagli occhi celesti, che avevi tutta la vita davanti fatta di sogni, amore e risate – si legge in un altro messaggio pubblicato sui social network – ora vola in cielo e aspettaci insieme a tanti altri ragazzi che hanno lasciato questo mondo troppo presto. La tua vita è stata stroncata improvvisamente, resterai sempre una meravigliosa stella e il ricordo di chi ti ha amato in vita farà in modo che mai si spenga".