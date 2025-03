video suggerito

Paura nel Frusinate, cane azzanna madre e figlia: il padre spara un colpo di fucile e lo uccide Paura a Ceprano, nel Frusinate, nel pomeriggio di oggi quando un cane ha aggredito madre e figlia. La prima è grave ed è stata elitrasportata a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Paura a Ceprano, comune nel Frusinate, dove nella giornata di oggi, giovedì 6 marzo 2025, madre e figlia sono state azzannate da un cane mentre si trovavano all'interno della loro proprietà. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, verso le 15.40 circa. Il cane, un pastore maremmano, si trovava nel terreno di famiglia quando avrebbe aggredito una diciannovenne. Spaventata, la ragazza ha chiesto aiuto e la madre, secondo quanto ricostruito fino ad ora, è intervenuta, cercando di proteggerla dall'animale. È stata lei ad avere la peggio.

Azzanna madre e figlia: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono a metà del pomeriggio di oggi, giovedì 6 marzo 2025, quando, verso le 15.40, un cane, un pastore maremmano, ha aggredito una ragazza di diciannove anni. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto l'animale ad azzannare la giovane che, in pericolo, ha subito chiesto aiuto. Così è intervenuta la madre, una donna di 54 anni, che si è frapposta fra la figlia diciannovenne e l'animale. È stata lei ad avere la peggio.

Il cane l'avrebbe azzannata agli arti, sia superiori che inferiori, mordendola, quindi a braccia e gambe. Le sue urla di straziante dolore hanno attirato l'attenzione di una terza persona, padre per l'una e marito dell'altra. È stato lui il primo ad intervenire. Sentendo la confusione è uscito di casa armato di fucile. Ha mirato al cane ed ha esploso un colpo contro l'animale, che è morto subito.

L'intervento dei soccorsi: come sta la donna

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono immediatamente arrivati i carabinieri della stazione locale che hanno raggiunto la proprietà indicata nella segnalazione al numero di emergenza unico nue 112. Una volta sul posto, hanno trovato il cane ormai privo di vita e le due donne ferite. Così non hanno potuto fare altro che ricostruire la vicenda.

Nel frattempo sono arrivati, oltre ai militari, anche gli operatori del personale sanitario del pronto soccorso 118 che si sono precipitati sulle due donne. La diciannovenne è stata prontamente medicata sul posto. Più critiche, invece, le condizioni della madre. Per la donna è stato necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso che ha elitrasportato d'urgenza a Roma la cinquantaquattrenne. La donna è stata accolta al pronto soccorso dell'ospedale di Tor Vergata. Fortunatamente sembra che non si trovai in condizioni gravi.