Latina, runner 47enne investita mentre fa jogging: è grave. Fuggita l’auto pirata La vittima è una runner 47enne romana. L’incidente è avvenuto a Cori, in via Madonna delle Grazie. La donna è ricoverata al Santa Maria Goretti di Latina.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Una donna di 47 anni è stata investita questa mattina a Cori, in provincia di Latina, da un'auto pirata che poi è fuggita via senza prestare il dovuto soccorso. Il violento incidente stradale è avvenuto in via Madonna delle Grazie, vicino all'agriturismo dove la donna soggiornava. L'impatto è stato molto violento e la donna ha perso coscienza ed è rimasta a terra immobile. A lanciare l'allarme sarebbero stati dei passanti, che hanno visto la donna ferita e stesa al suolo, sul ciglio della strada, con i leggins, t-shirt e scarpette da ginnastica per il footing. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Aprilia e l'ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi. La vittima è stata subito trasferita in codice rosso all'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove lotta per la vita: la prognosi è riservata.

La donna è una runner romana, iscritta ad una società podistica, che si allena regolarmente. Alcuni giorni fa si era recata a Cori per far visita a dei parenti. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della stazione di Aprilia, che indagano sull'accaduto. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto attorno alle ore 6,30 del mattino. Nel corso della giornata gli investigatori sarebbero riusciti a individuare e identificare l'investitore. La signora ferita, invece, è stata identificata dopo la denuncia sporta dal fratello, il quale si era preoccupato non vedendola rientrare in casa dopo la consueta corsa mattutina. Non è escluso che per identificare il responsabile possano essere utilizzate le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.