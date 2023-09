Latina, 22enne rapina e violenta due donne in pieno centro: arrestato Un ragazzo di 22 anni ha rapinato due donne e abusato di una di loro nel centro di Latina. Già agli arresti domiciliari, il giovane è stato incarcerato e dovrà rispondere di violenza sessuale, rapina aggravata e lesioni.

A cura di Simone Matteis

È successo nella zona di via Don Morosini, nel cuore del capoluogo pontino. Il responsabile, un ragazzo di 22 anni originario del Gambia e già agli arresti domiciliari per furto e resistenza a pubblico ufficiale, ha rapinato due donne e abusato di una di loro.

Le aggressioni in pieno centro a Latina

I fatti risalgono al mese scorso, precisamente al 14 agosto, quando in pieno centro a Latina il giovane ha assalito alle spalle una ragazza, immobilizzandola e abusando di lei dopo averle strappato i vestiti, per poi fuggire con la sua borsa. Stessa modalità messa in atto anche agli inizi di settembre, quando il 22enne ha aggredito una donna di 78 anni residente non lontano da dove si era consumata la violenza appena poche settimane prima: il ragazzo si è messo sulle tracce della signora e, una mentre rincasava, l'ha aggredita rubandole la borsa. A causa della caduta scaturita dall'aggressione, l'anziana è caduta a terra riportando un trauma cranico e diverse escoriazioni.

Il 22enne era già agli arresti domiciliari

Le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Latina hanno portato all'identificazione del giovane, che stava già scontando gli arresti domiciliari in un appartamento al grattacielo Pennacchi per essersi reso protagonista di un'altra rapina ai danni di una donna, nell'androne di un palazzo nell'area centrale del capoluogo pontino, e di un furto in un supermercato avvenuto appena due ore dopo. Il gip del tribunale di Latina ha disposto per il 22enne la custodia cautelare, questa volta in carcere, e adesso dovrà rispondere dei reati di violenza sessuale, rapina aggravata e lesioni.