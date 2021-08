L’assessore D’Amato fa sul serio: “Faremo pagare ai no vax il costo del ricovero” Mettere in campo tutte le azioni possibili per convincere gli indecisi a vaccinarsi, accogliere e rispondere a ogni dubbio, ma per chi infine sceglie di non vaccinarsi l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato è per la linea dura: “Stiamo studiando la modalità di far pagare il ricovero ai no vax”.

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato nei giorni scorsi ha illustrato più volte tutte le azioni messe in campo per premere sull'acceleratore della campagna vaccinale, ascoltando i dubbi degli indecisi, fornendo spiegazioni, mobilitando medici di base e pediatri di libera scelta, garantendo da domani 1 settembre l'accesso agli hub vaccinali senza prenotazione, moltiplicando i tour in camper per le province.

"Chi rifiuta la vaccinazione mette a rischio la libertà altrui"

Ma per chi infine non si vaccina l'esponente della giunta Zingaretti è per la linea dura. E se ieri aveva parlato di "traditori nella battaglia contro il Covid", oggi rilancia la proposta che i no vax si paghino da soli il ricovero in caso di contrazione del virus. "I ‘no vax' che contraggono il Covid e finiscono nelle terapie intensive degli ospedali del Lazio

dovranno pagare i ricoveri – ha dichiarato in un'intervista al Messaggero oggi in edicola – Perché queste persone che rifiutano la vaccinazione, mettendo a rischio la libertà altrui,

devono assumersi la responsabilità fino in fondo delle proprie scelte e delle proprie azioni".

Un ricovero in terapia intensiva costa circa 1500 euro al giorno

"Ci stiamo lavorando", chiarisce D'Amato, spiegando che gli uffici della Regione Lazio stanno capendo come tradurre fattivamente quella che al momento è solo una minaccia, ma l'assessore si dice "pronto ad andare avanti". Ma quanto costa un ricovero in terapia intensiva? Presto detto: "Giornalmente ogni ricovero in Terapia intensiva costa circa 1.500 euro, per degenze medie non inferiori ai 17 giorni".