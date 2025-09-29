Lasciata dal fidanzato si lancia dalla finestra, sua madre l’afferra per i piedi e la salva dal suicidio

Immagine di repertorio

La prontezza di una mamma ha permesso di salvare la vita di sua figlia, che ha tentato il suicidio. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso 25 settembre nella zona di Piazza Vittorio Emanuele a Roma. A volersi togliere la vita è stata una ventunenne, che ha provato a lanciarsi giù dalla finestra, dopo aver ricevuto una chiamata da parte del fidanzato, che voleva lasciarla.

Una vicenda incredibile, a raccontarla Il Messaggero. Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti erano circa le ore 18 e la ragazza si trovava in casa insieme a sua madre. Erano da sole. La donna, una sessantenne, evidentemente aveva notato qualcosa nella figlia che non andava, dei comportamenti che l'hanno spinta a non perderla di vista. Così quando la giovane è andata nella sua camera l'ha seguita.

La giovane infatti era in lacrime: aveva appena ricevuto una telefonata da parte del fidanzato, che le diceva di voler interrompere la loro relazione. Per questo era molto provata. La ventunenne ha cercato di lanciarsi giù dalla finestra. Sua madre, che era poco distante da lei, l'ha raggiunta e ha avuto il sangue freddo d'intervenire subito. L'ha afferrata per i piedi, impendole di cadere nel vuoto e l'ha tenuta sospesa per diversi minuti. Fino a quando un passante vedendo la scena ha chiamato il Numero delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei soccorritori.

Sul posto in pochi minuti sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che sono entrati all'interno dell'abitazione sfondando la porta e hanno afferrato la ragazza, riportandola nell'abitazione. Il personale sanitario nel farttempo è giunto con l'ambulanza e ha trasportato la giovane all'ospedale San Giovanni, per le cure del caso. Le sue condizioni di salute fortunatamente sono buone e dopo i controlli resta ricoverata. Anche sua mamma è stata soccorsa e medicata per alcuni graffi provocati dalla figlia che voleva divincolarsi. Grazie all'intervento dei poliziotti la giovane si è salvata, ma la prontezza di sua mamma è stata fondamentale per impedirle di suicidarsi.