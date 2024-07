video suggerito

L’Appia Antica diventa Patrimonio dell’Unesco: è il 60esimo sito patrimonio dell’umanità in Italia Da oggi sono 60 i siti Unesco in Italia: incoronato nuovo sito patrimonio dell’umanità la via Appia Antica, come deliberato nella 46esima sessione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Appia Antica

La via Appia Antica Regina Viarum è diventata patrimonio dell'Unesco. Si tratta del sessantesimo sito patrimonio dell'umanità per il nostro Paese. A prendere questa decisione, il Comitato del Patrimonio Mondiale riunito a Nuova Delhi nella quarantaseisima sessione. A candidare l'antica strada, direttamente il ministero della Cultura italiano che ha predisposto la documentazione necessaria e che, oggi, si dice soddisfatto per la notizia.

La reazione del ministro della Cultura

Avviato nel 2022, all'epoca con il ministro Franceschini che, a proposito della strada, diceva che aveva tutte le caratteristiche idonee per diventare uno dei più grandi cammini europei, l'iter si conclude con Gennaro Sangiuliano a capo del ministero. È proprio lui che, non appena appresa la notizia, ha commentato: "È stato colto l'eccezionale valore universale di una straordinaria opera ingegneristica che nei secoli è stata essenziale per gli scambi commerciali, sociali e culturali con il Mediterraneo e l'Oriente – ha dichiarato – È un riconoscimento del valore della nostra storia e della nostra identità, da cui possono arrivare benefici economici".

Le reazioni della politica, la Regione Lazio

"Il risultato è frutto del lavoro di squadra con le regioni coinvolte: il nostro Lazio, la Campania, la Basilicata e la Pugliaha dichiarato l’assessora al Turismo, Ambiente, Transizione Energetica e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo – Simbolo di storia, arte e cultura, apre nuovi scenari interessanti per la promozione e lo sviluppo dei territori attraversati dall’Appia, da Roma fino a Brindisi".

Leggi anche Fa troppo caldo e la rete è sovraccarica, casi di mancanza di elettricità segnalati in tutta Roma

Le fa eco l'assessora alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre: "La Regione Lazio e per l'Italia, che consolida il suo primato in questo elenco delle meraviglie. Un riconoscimento, dunque, strategico, oltre che significativo, perché avvicina ancora di più Roma alle altre province, accrescendo l'interesse generale verso la nostra terra, il Lazio", ha poi concluso.

"Sono certa che la scelta effettuata oggi dall'UNESCO sia un riconoscimento importante per l'Appia Antica ma anche il punto di partenza per nuove iniziative, capaci non solo di preservare questo bene comune, ma anche di valorizzarne la straordinaria originalità e rilevanza", ha aggiunto la consigliera Pd Marta Bonafoni.

Le reazioni dal Campidoglio

Non sono mancati i commenti anche dal Campidoglio. "L’iscrizione della Via Appia nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale è una bellissima notizia – ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor – Come Roma Capitale siamo stati tra gli enti che hanno sostenuto questa candidatura, consci del valore storico e culturale unico al mondo di questo ‘monumento lineare’ che, partendo dalle mura di Roma e attraversando quattro Regioni, arriva fino a Brindisi: è un vero e proprio simbolo fisico dei contatti e dei legami tra Occidente e Oriente".

Si è espresso anche Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale: "È la testimonianza di come il nostro territorio abbia un patrimonio storico e archeologico unico. Non tutti i siti però sono conosciuti ai turisti, per questo stiamo lavorando per valorizzare i percorsi alternativi rispetto alle tappe più note dai turisti stranieri. Via Appia ne è un esempio: vogliamo rendere più sostenibile il turismo romano che sta toccando numeri record, con la stima di oltre 50 milioni di presenze nel 2024", ha poi concluso.

Gli fa eco l'assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini: "Anche la Regina Viarum fa parte del piano strade che stiamo portando avanti in Campidoglio: si tratta una riqualificazione a regola d'arte per riportare la strada alla sua straordinaria bellezza”.