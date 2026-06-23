L’appello da Garbatella per trovare Mario, testimone di nozze del papà 80enne: “Vorrebbe dirgli che mamma non c’è più”

“Mia mamma è morta due settimane fa: Mario ha visto nascere la storia fra lei e mio padre. E lo vogliamo rintracciare”: l’appello sui social per rintracciare l’amico 80enne.

In giacca rossa Mario Biondini; in gonna bianca la compagna Mara, il giorno del matrimonio di Franco e Domenica.

"Erano insieme in una comitiva di coetanei: erano più o meno tutti nati nel 1946. Oggi, a due settimane dalla morte di mia mamma, mio padre vorrebbe ritrovare Mario, il vecchio amico che ha visto nascere il loro amore e insieme al quale hanno fatto anche il viaggio di nozze". A parlare è il figlio di Franco L., ottantenne della Garbatella, che due settimane fa ha subito il lutto della moglie, Domenica. "Stavamo sistemando le cose di mamma, papà avrebbe piacere a ritrovarlo anche per dirgli che lei non c'è più", scrive sui social il figlio della coppia, lanciando un appello per rintracciare l'amico del padre.

Vuole rintracciare l'amico ottantenne: chiede aiuto al figlio e ai social

A lanciare l'appello sui social è il figlio di Franco L. con un messaggio composto da poche righe nel gruppo di quartiere "Sei de Garbatella se…". La comitiva di Franco, infatti, era nel quartiere in cui ha sempre vissuto. "Sto cercando per conto di mio padre un suo amico d'infanzia, Mario Biondini che abitava in via Guglielmo Massaia, dove c'era la pasticceria Boldrini", spiega il giovane cercando di fornire un identikit a chiunque stia leggendo il suo post. I due erano probabilmente coetanei: suo padre è del 1946 e Mario deve avere più o meno la sua età.

La descrizione: "Un amico d'infanzia: conosceva tutta la famiglia di papà"

"Ho subito 15 giorni fa la perdita di mamma – aggiunge – lui era un amico di famiglia che ha visto nascere la storia tra mamma e papà: hanno anche fatto il viaggio di nozze in Fiat Cinquecento e lui in Mini Cooper – continua ad aggiungere dettagli – Dopo aver vissuto alla Garbatella da quello che sappiamo si è trasferito a Monteverde, la sua compagna si chiama Mara. Vediamo se riesco a trovarlo", è il suo auspicio.

"Per ora non c'è niente di più. So che Mario era un amico d'infanzia e che conosceva tutta la famiglia di papà", aggiunge raggiunto da Fanpage.it. "Per ora sono riuscito soltanto a ritrovare qualche amico comune".

Gli amici in comune: "Mi ricordo di tuo papà, quanto ci siamo divertiti"

Sotto al primo post, poche ore dopo la pubblicazione, è spuntato un primo commento lasciato da una di quegli amici in comune della comitiva. "Sono la moglie di Franco P. e conoscevo Mario Biondini perché eravamo nella stessa comitiva – spiega una donna – Ci radunavamo al bar vicino la pasticceria, mio marito abitava a via Francesco Orazio da Pennabilli. Anche mio marito era del 46, avevano tutti la stessa età. Mi ricordo di tuo papà. Ci siamo divertiti tanto", conclude poi.