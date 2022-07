L’Antitrust boccia la legge che consente al sindaco di Roma di ridurre gli affitti brevi per turisti Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato questa legge regionale “è da reputarsi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza”.

A cura di Enrico Tata

Una legge approvata dalla Regione Lazio lo scorso maggio consente al sindaco di Roma di individuare alcune zone della città in cui limitare la concessione degli affitti brevi per turisti. L'obiettivo è chiaro ed esplicito: evitare il proliferare di appartamenti in affitto (principalmente su Airbnb) nel centro storico della Capitale. Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato questa legge regionale "è da reputarsi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza", Questo perché essa costituisce "un'ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica" e rappresenta una "discriminazione rispetto all'esercizio delle altre attività turistico-ricettive". Così si legge in un parere sulla legge regionale numero 8 del 24 maggio 2022 pubblicato recentemente dall'Antitrust.

Il parere dell'Antitrust potrebbe interessare anche il decreto ‘aiuti' approvato dalla Camera dei deputati e che domani verrà discusso al Senato. Nel testo, infatti, c'è anche un articolo che attribuisce al comune di Venezia la facoltà di limitare le locazioni brevi per ridurre, anche in questo caso, gli affitti turistici.

Cosa prevede la legge sul turismo del Lazio

Il testo della legge regionale sul turismo del 2007 è stato modificato lo scorso maggio con questa aggiunta: