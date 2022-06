Lancia monopattino sulla scalinata di piazza di Spagna e viene denunciata (VIDEO) Una donna lancia il monopattino per la scalinata di Trinità dei Monti, a piazza di Spagna, danneggiandola: un video immortala la scena.

Ha lasciato andare il suo monopattino lungo la scalinata di Trinità dei Monti, danneggiando qualche gradino. In una delle scalinate più famose e pittoresche del mondo, quella che si affaccia su piazza di Spagna e da cui di riesce a vedere tutta via Condotti, una turista americana di 28 anni, nella notte fra giovedì 2 giugno e venerdì 3, verso le ore 2.45, ha danneggiato il monumento.

Come sono stati danneggiati i gradini

Mentre stava scendendo le scale insieme al ragazzo, un 29enne anche lui statunitense, con cui si trovava in vacanza in Italia, ha lasciato andare il mezzo leggero, gettandolo sui gradini: il monopattino ha continuato a procedere, prima sulle ruote e poi cadendo su un fianco, finché non ha trovato uno dei tanti slarghi fra i graditi della scalinata e si è bloccato.

Le sanzioni alla coppia di turisti

Oltre alla denuncia sporta ai danni della ragazza per aver provocato danneggiamenti ad un bene monumentale, sia lei che il ragazzo che si trovava con lei sono stati condannati a pagare 800 euro di multa e al daspo urbano, come disposto dal regolamento in questi casi.

A sanzionare i due turisti americani sono stati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Trevi, diretti dalla dottoressa Donatella Scafati: la coppia è stata bloccata in breve tempo e sono stati svolti i primi rilievi. Adesso, però, sono ancora in corso gli ulteriori accertamenti della Sovrintendenza Capitolina che permetteranno di accertare l'entità dei danni sui gradini.

Neanche un mese fa il danno della Maserati

Questa vicenda accade a distanza di neanche un mese dagli ultimi danneggiamenti gravi che hanno segnato i gradini della scalinata di Trinità dei Monti quando un imprenditore saudita di circa 37 anni, dopo aver sbagliato strada, ha percorso una parte di scalinata a bordo della Maserati presa in affitto a Milano, dove era atterrato prima di partire per il suo viaggio nella penisola.