Danneggiano scalinata di piazza di Spagna con i monopattini: denunciata una 28enne Due turisti americani hanno lanciato i monopattini lungo la scalinata di Trinità di Monti, a piazza di Spagna e l’hanno danneggiata: denunciata una ragazza di 28 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Hanno lanciato un monopattino lungo la scalinata di Trinità dei Monti, quella che si affaccia sulla celebre piazza di Spagna, danneggiandola. È accaduto nella notte fra giovedì 2 e venerdì 3 giugno, alle ore 2.45. A rovinare una fra i monumenti più pittoreschi della capitale è stata una coppia di cittadini statunitensi di 28 anni lei e 29 lui, in vacanza a Roma. I due turisti sono stati bloccati da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale: gli agenti del I Gruppo Trevi, diretti dalla dottoressa Donatella Scafati, hanno provveduto a fermare i due e a svolgere degli accertamenti.

Le conseguenze del danneggiamento

Alla fine dei controlli, i caschi bianchi hanno sanzionato la coppia di turisti. Oltre ad essere stati condannati al pagamento di una multa di 800 euro, i due sono stati sanzionati al daspo urbano, come disposto dal regolamento in questi casi. Soltanto per la ragazza 28enne, infine, è scattata la denuncia per danneggiamento a bene monumentale: la decisione è stata presa in quanto ha lanciato volontariamente il mezzo leggero. Soltanto ulteriori accertamenti della Sovrintendenza Capitolina permetteranno di accertare l'entità dei danni.

Trinità dei Monti, già danneggiata da una Maserati

Neanche un mese fa, la stessa iconica scalinata era stata deturpata e danneggiata da un altro turista, un imprenditore saudita di 37 anni. Avendo sbagliato strada, l'uomo si è ritrovato a scendere i gradini della scalinata di Trinità dei Monti a bordo della Maserati affittata ad un autonoleggio di Milano: con accurate indagini, grazie anche alla collaborazione degli agenti meneghini, l'uomo è stato fermato prima che ripartisse per il suo Paese ed è stato denunciato per danneggiamento aggravato a beni culturali e monumentali.