L’allarme per i tifosi del Feyenoord: “Il giorno dopo gli ispettori di Expo 2030 saranno a Roma” La preoccupazione del sindaco Gualtieri per i tifosi del Feyenoord: “Il match cade proprio alla vigilia dell’arrivo degli ispettori del Bie per l’Expo di Roma. Ho chiesto a Piantedosi di valutare lo stop alla trasferta”.

A cura di Enrico Tata

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha chiesto nuovamente al ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, di vietare l'arrivo nella Capitale dei tifosi del Feyenoord.

Non solo c'è il precedente della Barcaccia e di piazza di Spagna, devastate dai supporter olandesi nel 2015, ma quello successivo al match dell'Olimpico, valido per i quarti di finale di Europa League, sarà un giorno importante per la città.

Arriveranno, infatti, gli ispettori del Bureau international des exposition, quelli che dovranno valutare la candidatura di Roma per l'Expo del 2030. "Per questo dobbiamo prevenire ed evitare incidenti di qualsiasi tipo. Anche io auspico un modello fatto di trasferte e di tifoserie che si incontrano ma in questo caso bisogna avere assoluta attenzione", ha detto Gualtieri nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Romanista.

Il primo cittadino ha ribadito di aver chiamato Piantedosi "per tutelare Roma, come patrimonio artistico e culturale, per tutelare la città e i cittadini. Seguiremo con molta attenzione le misure che verranno prese e per questo abbiamo chiesto di valutare anche il divieto di trasferta".

Dal canto loro, i tifosi del Feynoord si sono detti sorpresi dell'iniziativa del sindaco. Kees Lau, presidente dell'associazione dei tifosi del Fyenoord, ha dichiarato: "La battaglia va combattuta negli uffici della Uefa. Il Feyenoord stesso non può farne a meno. Ma per il momento continueremo i nostri piani per la trasferta a Roma. La Uefa comunque non lo accetterà".

Lo scorso anno la Roma ha battuto il Feyenoord in finale di Conference League, conquistando il trofeo europeo. Nel 2015 i giallorossi si sono scontrati con la squadra olandese in Europa Legue il 19 febbraio. In quell'occasione gli ultras del Feyenoord devastarono il centro storico della Capitale e danneggiarono la fontana della Barcaccia del Bernini a piazza di Spagna. All'interno vennero gettate centinaia di bottiglie di vetro, vennero lanciati petardi e anche la struttura in pietra fu lesionata. Per quei fatti il tribunale di Roma ha condannato sei tifosi olandesi.