Ladro animalista ruba un’auto, scopre che c’è un cane e la riporta indietro rischiando l’arresto

A cura di Alessia Rabbai

Ha rubato un'auto in via Ardeatina a Roma, ma quando si è accorto che dentro c'era un cane l'ha riportata indietro. Il suo amore per gli animali ha prevalso e ha rischiato di essere arrestato pur di non portarlo via al suo padrone o peggio, di abbandonarlo. Perché la macchina è soltanto un oggetto che si può ricomprare, ma il ladro animalista ha pensato che nulla avrebbe potuto sostituire l'amico a quattro zampe per la famiglia che lo avrebbe pianto.

Una storia quella raccontata dal Messaggero, che ha dell'inverosimile, ma che è accaduta veramente. Erano circa le nove quando il ladro è salito a bordo di una Fiat Tipo per rubarla. Stava guidando tranquillamente, sicuro di non essere scoperto e che il furto d'auto si sarebbe concluso nel migliore dei modi per lui, con il bottino conquistato senza particolare sforzo. Ma ad un tratto è accaduto qualcosa che proprio non si aspettava: dal sedile posteriore è spuntata la testa di un cane, un bracco, che non vedendo più il padrone ha iniziato a guaire, cercandolo. Muoveva il tartufo a destra e a sinistra, quando si è accorto che c'era un altro umano con lui invece di abbaiare ha iniziato a fargli le feste. Fosse stato un ladro come un altro lo avrebbe scaraventato dalla macchina abbandonandolo in strada senza farsi troppi problemi, dando priorità al furto dell'auto. Invece i sentimenti hanno avuto la meglio e ha deciso di tornare indietro.

Una volta giunto sul luogo in cui aveva trovato la macchina ha incrociato il proprietario. Il ladro a quel punto ha fatto scendere con delicatezza il cane dalla macchina, per riconsegnarglielo, pronto a ripartire ancora intenzionato a prendersi l'auto. Il proprietario, nell’auto della fidanzata, una volta preso il cane e averlo messo al sicuro ha però cercato di recuperare anche la sua: ma il ladro imperterrito lo ha tamponato ed è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Il tamponamento ha dunque trasformato il reato di furto a quello di rapina. Ma la storia si è conclusa nel migliore dei modi per il cane, che è tornato a casa.