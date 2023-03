Ladri tentano un furto in gioielleria: usano l’auto come ariete e sfondano la serranda Tentato furto nella notte in zona Vigna Stelluti, dove un gruppo di ladri ha usato un’auto come ariete contro la serranda di una gioielleria.

A cura di Alessia Rabbai

La gioielleria di Vigna Stelluti (Foto del consigliere XV Municipio Max Petrassi)

Hanno tentato di mettere a segno un furto in una gioielleria in via di Vigna Stelluti usando l'auto come ariete per sfondare la serranda. Ma quest'ultima invece di rompersi lasciando aperto un varco, ha impedito ai ladri di entrare, mettendoli in fuga. Il tentato furto risale alla notte tra lunedì 27 e martedì 28 marzo e si è verificato nella gioielleria Liguori in zona Vigna Stelluti a Roma. A dare la notizia il consigliere del XV Municipio Max Petrassi, che ha pubblicato una foto della serranda danneggiata dai malviventi su Facebook.

Secondo quanto ricostruito erano circa le ore 3 e un gruppo di ladri ha preso di mira l'attività commerciale, che si trova all'altezza del civico 165 nel quadrante Nord della Capitale. Hanno pensato di aprirsi un varco per entrare e rubare gioielli, oggetti di valore e denaro, così hanno premuto il piede sull'acceleratore e spinto l'auto Toyota a tutta velocità contro l'ingresso del locale. A quel punto la serranda invece di rompersi ha impedito l'accesso. Così i malviventi sono scappati, per paura che il rumore dell'impatto potesse attirare l'attenzione di qualcuno e potesse incastrarli. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri con una pattuglia del Nucleo Radiomobile impegnata nel controlli sul territorio.

I miltari hanno trovato la serranda danneggiata e la macchina, usata come ariete per sfondarla nel tentativo di compiere il furto, abbandonata poco distante. Ma dei ladri, fuggiti a piedi senza essere riusciti a portare via nulla, non c'era traccia. Da successivi accertamenti è poi emerso inoltre che la macchina usata dai ladri era rubata. I carabinieri hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver immortalato i ladri in fuga. Si indaga per risalire ai responsabili.