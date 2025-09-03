Ladri nella villa del giocatore della Roma Wesley Franca: vigilante li mette in fuga

Tentativo di furto in casa del terzino della Roma Wesley. Mentre si trovava in Brasile per la pausa nazionali, dei ladri sono entrati dal giardino e hanno provato a forzare l’automobile del calciatore. Sono stati allontanati da un vigiliante.

Tentato furto nella villa di Wesley Franca, terzino della Roma, nella serata di martedì 2 settembre. Mentre il giocatore era in Brasile per disputare le qualificazioni ai prossimi mondiali con la sua nazionale, dei ladri si sono introdotti nella sua villa di Casal Palocco. Il tentativo di furto è stato sventato da un vigilante.

Tentato furto in casa di Wesley, la ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, i malviventi sarebbero entrati dal giardino dell'abitazione puntando, però, al garage nel tentativo di rubare l'auto del calciatore, un'Audi, o quanto contenuto all'interno. Un vigilante privato addetto alla sorveglianza della zona, in cui risiedono vari giocatori giallorossi, si è accorto della loro presenza e li ha messi in fuga, lanciando l'allarme dalla villa intorno alle 19.30. Sull'accaduto indagano ancora i carabinieri della stazione di Casal Palocco, secondo cui i ladri non sarebbero riusciti ad accedere alla casa, ma non è chiaro se abbiano portato via qualcosa.

Furti nelle ville durante le trasferte

La disavventura capitata a Wesley, arrivato alla Roma nell'ultima sessione di calciomercato, è solo l'ultimo caso dei tentativi di rapine nelle abitazioni di calciatori in città. Di recente sono stati vittime di furti anche i laziali Mario Gila, Matias Vecino e Mattia Zaccagni, quest'ultimo per due volte nell'ultimo anno. Mentre per i giallorossi ricordiamo i casi di Nicola Zalewski, Chris Smalling, Radja Naingollan, Edin Dzeko, Jeremy Menez e altri. I casi sembrano moltiplicarsi in occasione di trasferte lontane, quando i ladri sono sicuri di non trovare i proprietari in casa, in particolare durante le pause nazionali.