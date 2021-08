Ladri in casa della doppiatrice Fiamma Izzo: caccia ai responsabili Gli agenti della Polizia di Stato indagano per risalire all’identità di ladri che stamattina sono entrati all’interno della villa della doppiatrice Fiamma Izzo, in via del Casale Lumbroso a Roma. La proprietaria non era in casa quando è stato messo a segno il furto, a dare l’allarme un residente.

A cura di Alessia Rabbai

Fiamma Izzo (La Presse)

Furto in casa della doppiatrice Fiamma Izzo, sorella dell'attrice Simona. Gli agenti della Polizia di Stato sono al lavoro da stamattina per cercare di rintracciare i responsabili che, dopo aver messo a segno il colpo, si sono dati alla fuga, uscendo dalla villa e facendo perdere le proprie tracce. Come riporta La Repubblica, l'allarme è scattato nella mattinata di oggi, martedì 24 agosto in zona Monteverede a Roma, dove abita la cinquantasettenne, voce di Saoirse Ronan in ‘Espiazione', Taylor Momsen in ‘Il Grinch', Abigail Breslin e Chloe Moretz, che ha lavorato anche in film d'animazione come ‘Lilo & Stitch', ‘Chicken Little – Amici per le penne', ‘Koda, fratello orso 2' e “Il mio vicino Totoro”.

Gli investigatori indagano per risalire ai responsabili

Un residente ha allertato le forze dell'ordine per strani movimenti nei pressi della villa e per la presenza di persone estranee. La proprietaria di casa infatti era assente, fuori città e all'interno dell'abitazione al momento del furto non c'era nessuno. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto in via del Casale Lumbroso sono intervenuti i poliziotti, ma al loro arrivo non c'era più nessuno. Gli agenti hanno svolto gli accertamenti del caso all'interno dell'abitazione. Non è chiaro al momento se i ladri siano riusciti a trovare e portare via denaro oppure oggetti di valore o se siano andati via a mani vuote, le indagini sono in corso. Gli agenti stanno cercando di capire se siano presenti in zona telecamere che possano aver immortalato la fuga dei ladri, probabilmente avvenuta in auto o su un veicolo a due ruote. Eventuali registrazioni potrebbero aver immortalato il modello o la targa del mezzo.