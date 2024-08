video suggerito

Ladri acrobati scappano con un bottino da 1 milione: marito e moglie non si accorgono di niente Il colpo messo a segno in via Courmayeur nella zona di Vigna Clara a Roma Nord. Il sospetto che i ladri siano andati a colpo sicuro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Furto da un milione di euro ai danni di una coppia di pensionati in via Courmayeur nel quartiere di Vigna Clara, quartiere residenziale di Roma Nord. Almeno due ladri acrobati sono entrati in azione nella notte tra venerdì e sabato introducendosi nell'abitazione della coppia al terzo piano. I malviventi si sono mossi per tutta la casa, tranne nella stanza da letto dei coniugi che non si sono accorti di niente, riuscendo ad aprire la cassaforte e a portare via molti gioielli e preziosi, oltre a denaro contante.

Così quando marito e moglie si sono svegliati hanno trovato l'appartamento sotto sopra, rendendosi subito conto della spiacevole visita notturna e dando l'allarme. Sul posto le forze dell'ordine che hanno registrato che i ladri sono riusciti a fuggire con circa 1 milione di euro di refurtiva.

Sul ricco colpo indagano gli agenti del commissariato Ponte Milvio che sono giunti sul posto rispondendo alla chiamata delle vittime. Nell'appartamento ci sono stati anche i rilievi della polizia scientifica, alla ricerca di tracce e impronte per rintracciare i ladri.

Rimane anche da capire se i ladri avessero studiato il colpo, o se siano stati solo fortunati a portarsi via un bottino così ricco riuscendo a trovare la chiave della cassaforte, non accontentandosi così di quello che hanno trovato a portato di mano.

Secondo quanto ricostruito i ladri si sono arrampicati su un albero dirimpetto alla palazzina, riuscendo poi a forzare una finestra e a calarsi all'interno indisturbati. Senza che nessuno li notasse si sono poi dati alla fuga. Gli inquirenti hanno già passato al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona.