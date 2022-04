Ladispoli, accoltella figlia e moglie poi tenta il suicidio: sono gravissimi Un uomo ha accoltellato la moglie e la figlia a Ladispoli, litorale nord di Roma. In seguito ha provato a togliersi la vita. Tutti e tre sono in gravissime condizioni.

A cura di Enrico Tata

Foto da il Corriere della Città

A Ladispoli, via Milano, un uomo ha tentato di uccidere la moglie e la figlia e poi ha provato a togliersi la vita. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'eliambulanza, i carabinieri, i vigili del fuoco di Cerveteri e gli agenti della polizia locale. Stando a quanto si apprende, tutti e tre sarebbero in gravissime condizioni. La famiglia, secondo le prime ricostruzioni, era all'interno di un piccolo bagno, quando si è verificata la tragedia. Al termine di una lite, questa l'ipotesi più probabile, l'uomo ha preso un coltello e ha cercato di uccidere sia la moglie che la figlia. La fotografia in cui si vede via Milano con i soccorritori e i carabinieri è stata pubblicata sul quotidiano locale Il Corriere della Città.

Secondo quanto riporta Civonline la ragazza di 17 anni è stata trasportata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù a Palidoro, la signora è stata accompagnata al San Camillo con la prima eliambulanza e infine con il secondo elicottero l'uomo è stato trasportato al policlinico Gemelli di Roma.