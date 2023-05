La tenuta del Presidente della Repubblica a Castelporziano ospita anziani, disabili e persone fragili Su iniziativa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, ripartono le iniziative presso la tenuta presidenziale di Castelporziano.

A cura di Enrico Tata

Il presidente Mattarella ha confermato l'intenzione di aprire di più al pubblico la Tenuta, promuovendo soprattutto iniziative ed eventi a carattere sociale e ospitando persone con disabilità, fragilità sociale e anziani.

Domani gli anziani della Casa Nino di via Kenya e le persone in tutela e amministrazione di sostegno al Sindaco andranno a visitare il parco e il castello per conoscere gli aspetti storicoculturali e naturalistici della villa.

"Il Protocollo di intesa che regola i rapporti tra il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica e Roma Capitale è stato approvato dalla Giunta capitolina. Una collaborazione che esprime il comune interesse pubblico alla realizzazione di progetti in favore delle fasce deboli per favorire la piena inclusione sociale", ha spiegato l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari.

La Tenuta Presidenziale di Castelporziano si estende su una superficie di 60 chilometri quadrati e comprende alcune storiche tenute di caccia. Comprende anche 3 chilometri di spiaggia praticamente incontaminata. Importante dal punto di vista naturalistico, sul terreno della tenuta ci sono anche resti di una villa romana, c'è un museo storico archeologico e c'è un castello. Il piano nobile del castello, si legge sul sito del Quirinale, "conserva oggetti d’arredo risalenti al periodo sabaudo provenienti in gran parte dal Quirinale, dalle principali regge preunitarie e dagli acquisti effettuati dai Savoia".